Η Madonna ξεσήκωσε τους θαυμαστές της το βράδυ της Τετάρτης (13.12.2023) στη sold out συναυλία της στο Barclays Center του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, παρά τα τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν πριν την έναρξή της, με τους φαν της να παραπονιούνται ότι η έναρξη καθυστέρησε για 3 ώρες.

Η Madonna ξεκίνησε το τελευταίο σκέλος της περιοδείας της «Celebration Tour» και η συναυλία της στο Barclays Center στη Νέα Υόρκη ήταν sold out. Οι τουλάχιστον 14.000 θαυμαστές της κατέκλυσαν το γήπεδο μπάσκετ, ωστόσο προέκυψαν τεχνικά προβλήματα, τα οποία βέβαια δεν επισκίασαν την εμφάνιση της βασίλισσας της ποπ.

«Τεχνικά προβλήματα κατά τον έλεγχο του ήχου που προκάλεσαν καθυστέρηση κατά μία ώρα» είπε πηγή αποκλειστικά στο PEOPLE, παρά τις αναφορές των θαυμαστών της στα social media ότι άργησε πολύ περισσότερο η έναρξη του σόου.

«Η συναυλία έπρεπε να ξεκινήσει στις 20:30. Η Madonna ξεκίνησε στις 23:00. Ολόκληρη η αρένα φωνάζει για την καθυστέρηση της. Υπέροχο σόου αλλά πήγε πολύ αργά» έγραψε ένας θαυμαστής της στο Twitter προσθέτοντας ότι η DJ Honey Dijon η οποία ήταν προγραμματισμένο να άνοιξε το σόου στις 20:30 και η Madonna μεταξύ 21:30 και 22.00, έπαιξε «βαρετή house μουσική».

2nd show in Brooklyn & Madonna is as silly as ever 😩😭😭😭 Night 29 | #TheCelebrationTour

Κάποιοι άλλοι κατηγόρησαν τη Madonna για… αγένεια ενώ άλλοι ζήτησαν επιστροφή χρημάτων.

