Η Ταμίλα Κουλίεβα απόλαυσε ιαματικό μπάνιο στα Λουτρά Αιδηψού

Η Ταμίλα Κουλίεβα απόλαυσε μία απόδραση στα Λουτρά Αιδηψού και έζησε απίστευτες στιγμές χαλάρωσης, αναζωογόνησης και ηρεμίας.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Άγιος έρωτας», βρήκε τον απαραίτητο χρόνο και ταξίδεψε στη Βόρεια Εύβοια, όπου βρίσκονται τα Λουτρά Αιδηψού και έκανε μπάνιο στις ιαματικές πηγές της πόλης.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τις γούρνες, που αναβλύζουν ιαματικό ζεστό νερό και είναι σε μία από τις παραλίες της περιοχής.

«Η Ελλάδα είναι γεμάτη μοναδικά και ιδιαίτερα τοπία. Φημισμένες για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και την γαλήνια ατμόσφαιρα, αυτές οι φυσικές ιαματικές πηγές προσφέρουν στους επισκέπτες μια απολύτως αναζωογονητική εμπειρία. Απόλυτη ξεκούραση σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Ήσυχο και χαλαρό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ταμίλα Κουλίεβα.

Παράλληλα, η ηθοποιός δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες τόσο από το ξενοδοχείου που έμεινε όσο και από τις γούρνες.