Η Τατιάνα Μπλάτνικ πήγε στις Κάννες με Μεξικανό εκατομμυριούχο – Οι φήμες για το νέο hot ειδύλλιο

Ευτυχισμένη ξανά δείχνει να είναι η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες, Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία την Πέμπτη (21.05.2026) εμφανίστηκε στις Κάννες για το διάσημο φεστιβάλ, συνοδευόμενη από έναν άκρως γοητευτικό συνοδό.

Ο άντρας που πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στην Τατιάνα Μπλάτινκ είναι ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας από το Μεξικό, Ελίας Σακάλ. Από εκείνη τη στιγμή φήμες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και θέλουν την πρώην σύζυγο του Νικολάου Ντε Γκρες να ζει έναν μεγάλο έρωτα.

Η εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μετέδωσε την είδηση την Τρίτη (26.05.2026), αναφέροντας ότι ο Ελίας Σακάλ ασχολείται με τον κατασκευαστικό κλάδο, τον τραπεζικό, τουριστικό αλλά και το real estate.

«Χώρισε από τον Νικόλαο, ο Νικόλαος προχώρησε πρώτος στη ζωή του αφού παντρεύτηκε με την Χρυσή Βαρδινογιάννη. Και τώρα βλέπουμε εδώ ότι προχωράει απ’ ό,τι φαίνεται, έτσι πολύ δυνατά, δυναμικά και πλούσια, τη ζωή της η Τατιάνα Μπλάτνικ. Το λέω πλούσια υπό την έννοια ότι μαθαίνω ότι αυτός ο Μεξικανός είναι πολυεκατομμυριούχος», είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τη νέα φημολογούμενη σχέση της Τατιάνας Μπλάτνικ.

O Ελίας Σακάλ είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας, που κινείται μεταξύ της πόλης του Μεξικό, της Νέας Υόρκης και στις Κάννες. Θεωρείται ένας άντρας με πολλές κατακτήσεις και σχέσεις που στο παρελθόν είχαν συζητηθεί.

Εκείνος και η Τατιάνα Μπλάτνικ φέρεται να έχουν περίπου 15 χρόνια διαφορά ηλικίας και φέρεται να είναι μαζί εδώ και κάποιους μήνες.