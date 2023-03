Η μυθική Vespa που χρησιμοποιήθηκε στην περιοδεία του ροκ συγκροτήματος The Who, «Quadrophenia» έχει επισκευαστεί, θυμίζει τις… παλιές καλές μέρες της και «πρωταγωνιστεί» σε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον οργανισμό φροντίδας εφήβων με καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, Teenage Cancer Trust.

Η θρυλική GS Vespa του 1964 είχε να εμφανιστεί δημόσια από τότε που την οδηγούσε ως γκεστ σταρ στη σκηνή ο Μπιλ Άιντολ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της ροκ μπάντας το 1996.

Το σκούτερ της Vespa ήταν αποθηκευμένο στο γκαράζ του τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος, Ρότζερ Ντάλτρι, μέχρι που ο 79χρονος – ο οποίος είναι επίτιμος υποστηρικτής του Teenage Cancer Trust – έδωσε το πράσινο φως στον γαμπρό του, Ντες Μέρφι, να προσπαθήσει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.

«Tαξίδεψε με το συγκρότημα στην περιοδεία και μετά αφού ολοκληρώθηκαν οι συναυλίες, επέστρεψε στη φάρμα του Ρότζερ και σιγά-σιγά σάπιζε στη γωνία» ανέφερε ο γαμπρός του τραγουδιστή της ροκ στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Και συνεχώς λέγαμε ότι ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό επειδή είναι ένα εμβληματικό σκούτερ» συμπλήρωσε.

