Χαμός έγινε στη συναυλία του συγκροτήματος Brass Against, όταν η frontwoman του συγκροτήματος, η Sophia Urista… ούρησε πάνω σε φαν στη σκηνή, ζωντανά μπροστά στα μάτια χιλιάδων σοκαρισμένων θαυμαστών της μπάντας.

Το περιστατικό προκάλεσε σάλο στα social media, καθώς όσοι βρέθηκαν στη συναυλία έγιναν μάρτυρες του θεάματος, το οποίο θα τους μείνει σίγουρα αξέχαστο. Αν και το συγκρότημα φημίζεται για τις διασκευές του σε ήδη υπάρχοντα τραγούδια, η εμφάνισή του στο φεστιβάλ «Welcome to Rockville» έμεινε στο μυαλό των θαυμαστών του για όλους τους λάθος λόγους.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Sophia Urista, μοιράστηκε την ανάγκη της να ανακουφιστεί, λέγοντας ότι «θέλω να ουρήσω και δεν κρατιέμαι μέχρι την τουαλέτα… ας το μετατρέψουμε λοιπόν σε σόου».

🎥Brass Against lead singer Sophia Urista urinated on a fan at Welcome To Rockville in Daytona Beach, Florida. The band says they play music that "inspires the listener for social and personal change" #BrassAgainst #SophiaUrista pic.twitter.com/FZyVOEfVpZ

Στη συνέχεια, η 36χρονη τραγουδίστρια ανέβασε έναν φαν στη σκηνή και αφού του έδωσε οδηγίες για το πώς να ξαπλώσει, τον ούρησε, τραγουδώντας παράλληλα το τραγούδι «Wake Up» των Rage Against the Machine.

Το περιστατικό έγινε viral ενώ πολλοί εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους και την οργή τους για αυτό στα social media. Μάλιστα, υπήρξε και μια επίσημη καταγγελία από μια γυναίκα που παρευρέθηκε στο event και έγραψε για αυτό που είδε στο Facebook.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «The Daytona Beach News-Journal», η προσβολή δημοσίας αιδούς μπορεί να τιμωρηθεί με κάθειρξη έως και ένα έτος αλλά και να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1.000 δολαρίων, αφού είναι παράνομο για ένα άτομο να εκθέτει τα γεννητικά όργανά του/της σε δημόσιο χώρο, με χυδαίο ή ανάρμοστο τρόπο.

Πολλοί ήταν αυτοί, επίσης, που χαρακτήρισαν την 36χρονη τραγουδίστρια ως «αηδιαστική», «διαταραγμένη» και «μοχθηρή», μεταξύ άλλων χαρακτηρισμών.

Το ίδιο το συγκρότημα, θέλησε να απολογηθεί για το γεγονός, γράφοντας στο Twitter: «Περάσαμε τέλεια εχθές το βράδυ στο Welcome to Rockville. Η Sophia παρασύρθηκε. Αυτό που έκανε δεν ήταν κάτι που περιμέναμε οι υπόλοιποι να κάνει, ούτε είναι κάτι που θα δείτε ξανά στις συναυλίες μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εχθές το βράδυ Ντεϊτόνα».

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.