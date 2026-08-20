Η τραγουδίστρια Έφη Κοντού δίνει νέα πνοή σε μουσικό κομμάτι που της είχε γράψει ο θρυλικός Γιώργος Ζαμπέτας

Η τραγουδίστρια Έφη Κοντού αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το λαϊκό τραγούδι και το γεγονός ότι ήταν η τελευταία μούσα του θρυλικού, Γιώργου Ζαμπέτα αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο εμβληματικός βιρτουόζος του μπουζουκιού θαύμαζε τη ξεχωριστή φωνή της. Άλλωστε η τραγουδίστρια Έφη Κοντού ήταν αυτή που ερμήνευσε τα τραγούδια του τελευταίου ολοκληρωμένου του δίσκου με τίτλο «Γεια σου έρωτα».

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Μάλιστα στην εισαγωγή του συγκεκριμένου δίσκου ο αείμνηστος συνθέτης είχε «γράψει» για την ερμηνεύτρια: «Αυτή η κασέτα είναι αφιερωμένη στη γλυκιά μας την κυρία Έφη. Της εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Της δίνω αυτά τα τραγούδια με την αγάπη μου -σήμερα είναι ‪18 Μαΐου του 1991. Θα ζήσω να τα καμαρώσω;».

Η Έφη Κοντού 34 χρόνια μετά τον θάνατο του μέντορά της δίνει φρέσκια πνοή στο διαχρονικό τραγούδι «Τ’ αγόρια», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία το 1993 και είναι σε στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου. Το video εμπλουτίζεται με φωτογραφίες της εποχής, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Την ενορχηστρωτική επιμέλεια της νέας εκδοχής υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, Αντρέας Γιατράκος, χαρίζοντας στο τραγούδι έναν σύγχρονο ηχητικό χαρακτήρα, με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντική του ταυτότητα.

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Με την ερμηνεία της Έφης Κοντού και τη σύγχρονη παραγωγή του Αντρέα Γιατράκου, η νέα εκδοχή του «Τ’ αγόρια» έρχεται να συγκινήσει τόσο τους παλιούς φίλους του τραγουδιού όσο και μια νέα γενιά ακροατών.

Η επανεκτέλεση του τραγουδιού κυκλοφορεί από τη Sonar Music.