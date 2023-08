Ο Offset ήθελε να συνεργαστεί με τη Τζέιμι Λι Κέρτις και εκείνη δεν του χάλασε το χατήρι! Δέχτηκε να παίξει στο video clip του τραγουδιού του γνωστού ράπερ, Jealousy.

Τη συνεργασία τους αποκάλυψε ο ίδιος ο ράπερ. «Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι αυθεντική» είπε ο Offset σε συνέντευξη στο Good Morning America.

Αποκάλυψε επίσης πως έπεισε τη Jamie Lee Curtis να παίξει στο video clip του. «Επικοινώνησα με τη Τζέιμι Λι Κέρτις στο Instagram και είπα: “Ναι, έχω μια ιδέα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί σας”. Μου απάντησε τόσο γρήγορα. Μου έγραψε: “Ναι, σε κατάλαβα, αλλά πρέπει να με ακολουθήσεις”. Έτσι κατάλαβα ότι ήταν χαλαρή».

Η επικοινωνία τους έγινε λίγο μετά τη βράβευση της ηθοποιού με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου στην τελετή απονομής του 2023 για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All At Once».

Η ηθοποιός και ο ράπερ αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και στη συνέχεια συμφώνησαν να συνεργαστούν.

Στο βίντεο για το τραγούδι που παρωδεί την παράξενη συνέντευξη του Τζέιμς Μπράουν στο CNN το 1988, η Κέρτις πρωταγωνιστεί ως ρεπόρτερ που ανακρίνει τον Offset για τους ισχυρισμούς ότι τον απάτησε η σύζυγός του Cardi B τον Ιούνιο.

«Οι θαυμαστές σου λένε ότι υπάρχει πολύ δράμα ανάμεσα σε σένα και την όμορφη σύζυγό σου Cardi B» αναφέρει η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο ράπερ απαντά με: «Χαααα».

Το «Jealousy» είναι μια συνεργασία μεταξύ του ράπερ και της συζύγου του.

Το βίντεο κυκλοφόρησε αφού ο Offset κατηγόρησε με ανάρτηση στο Instagram που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του την Cardi B ότι τον απάτησε.