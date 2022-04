Ένα τεράστιο μονόπετρο με ένα αντιστοίχως πράσινο διαμάντι (το αγαπημένο της και τυχερό χρώμα) φορά εδώ και μερικές μέρες η Τζένιφερ Λόπεζ. Είναι το μονόπετρο που της χάρισε ο Μπεν Άφλεκ όταν γονάτισε ενώ εκείνη έκανε αφρόλουτρο για να της ζητήσει, για δεύτερη φορά, να τον παντρευτεί.

Το πως ακριβώς έγινε η πρόταση γάμου στη… μπανιέρα, περιέγραψε η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ σε σειρά αναρτήσεων στο Instagram, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Μπεν Άφλεκ αλλά και το πόσο ευτυχισμένη είναι.

«Δεν ήταν τίποτα φανταχτερό, αλλά ήταν ό,τι πιο ρομαντικό μπορούσα να φανταστώ. Φανταστήκατε ποτέ το μεγαλύτερο σας όνειρο να γίνεται πραγματικότητα; Το βράδυ του Σαββάτου, ενώ βρισκόμουν στο αγαπημένο μου μέρος της γης (σ.σ. στη μπανιέρα κάνοντας αφρόλουτρο), η αγάπη μου, ο Μπεν, γονάτισε και μου έκανε πρόταση γάμου. Ήμουν εντελώς απροετοίμαστη και απλώς τον κοίταξα στα μάτια, χαμογελώντας και κλαίγοντας, ταυτόχρονα προσπαθώντας να βάλω το μυαλό μου σε τάξη ότι αυτό συνέβαινε ξανά από την αρχή μετά από 20 χρόνια. Είχα μείνει κυριολεκτικά άφωνη με εκείνον να μου λέει: “Είναι αυτό ναι;”. Είπα “ναι, φυσικά αυτό είναι ναι”», περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Σε βίντεο, το οποίο τραβά ο Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ, αφού δεν κρύβει τη χαρά της γιατί «είμαι αρραβιωναμένη», περιγράφει τη σκηνή: «Η αγάπη μου μπήκε (στο δωμάτιο όπου βρισκόταν εννοεί), ο Μπεν και γονάτισε και είπε κάποια πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και έβγαλε το δαχτυλίδι και είπε “θα με παντρευτείς;”. Είπε ότι είναι ένα πράσινο διαμάντι, το αγαπημένο μου χρώμα και τυχερό μου χώρα. Δεν έχεις συχνά δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη». «Σ’ αγαπώ» λέει η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ να της απαντά «κι εγώ σ’ αγαπώ».

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκαν το 2001 στα γυρίσματα της ταινίας Gigli, ερωτεύτηκαν και η πρώτη πρόταση γάμου έγινε το 2002. Όμως το 2004 χώρισαν ξαφνικά και τελικά επανασυνδέθηκαν το 2021.

Η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Γκάρνερ με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, γνώριζε τις προθέσεις του ηθοποιού για το γάμο του με τη Λόπεζ.

Ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπεζ, πάλι, ο γνωστός πρώην παίκτης του μπέιζμπολ Άλεξ Ροντρίγκεζ μάλλον δεν ήταν τόσο… χαλαρός με τα νέα. Ενώ ήταν φιλοξενούμενος του παρουσιαστή Μάικλ Κέι στην εκπομπή «Sunday Night Baseball», όταν έγινε αναφορά στον αρραβώνα, ο Ροντρίγκεζ φάνηκε να νιώθει πολύ άβολα.

«Είναι σπουδαίος καιρός για τα αθλήματα. Έχουμε έναν νέο πρωταθλητή, τα playoffs της NBA είναι έτοιμα να αρχίσουν, το μπέιζμπολ βρίσκεται στην καλύτερη και πιο ενεργό φάση του, οι άνθρωποι γύρω αρραβωνιάζονται. Πράγματι, είναι μια ευτυχισμένη περίοδος της ανθρωπότητας».

Ο πρώην αστέρας των Yankees αντέδρασε γελώντας στην αναφορά για την πρώην του και απάντησε λέγοντας: «Η ευτυχία και η παγκόσμια ειρήνη είναι αυτό που έτσι κι αλλιώς ψάχνουμε».

