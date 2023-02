Την ώρα που όλος ο κόσμος έχει πάθει μια… μανία με τη βαρεμάρα του Μπεν Άφλεκ στα βραβεία Grammy 2023 και την αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ, πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας δηλώνουν ότι «το έχει ξεπεράσει» και ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο.

Η Τζένιφερ Λόπεζ «ξέρει πόσο μισεί τις τελετές απονομής βραβείων ο Μπεν Άφλεκ και ξεπέρασε τη συμπεριφορά του την αμέσως επόμενη μέρα», δηλώνει πηγή στο PageSix. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται γνωστές ενώ οι χρήστες των social media έκαναν viral τη βαρεμάρα του ηθοποιού στα Grammy και σκέφτηκαν τα χειρότερα για τον γάμο τους. Όμως, όλα φαίνονται ότι είναι καλά.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη πηγή που μίλησε στο PageSix, δήλωσε σε ειρωνικό τόνο πως «θα προτείνουμε στη Τζένιφερ Λόπεζ να πάρει μαζί της την κομμώτριά της ή τον στυλίστα της στην επόμενη τελετή απονομής βραβείων που θα πάει, για να μην αποκτήσει πονοκέφαλο στο τέλος».

Πάντως, η εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ στα φετινά βραβεία Grammy πρόλαβε να γίνει παγκόσμιο trend, με τους περισσότερους χρήστες του Twitter να γράφουν ότι «βαριέται ξεκάθαρα» και ότι «οι κοινωνικές του μπαταρίες έχουν αδειάσει πολύ πιο γρήγορα», με κάποιους άλλους να λένε στη Λατίνα σούπερ σταρ «Τζεν, γυρίστε σπίτι γρήγορα».

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos