Η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε σε γάμο στην Ινδία εισπράτοντας 2 εκατ. δολάρια: Η αποκαλυπτική της εμφάνιση

Οι εκδηλώσεις για τον γάμο κράτησαν τέσσερις μέρες και εκτός από την Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκαν και γνωστοί μουσικοί μεταξύ των οποίων ο DJ Tiësto
Η εμφάνιση που έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ σε γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία την έκανε πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύριο ευρώ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στην Ινδία το περασμένο Σαββατοκύριακο και τραγούδησε στον λαμπερό γάμο που τράβηξε τα βλέματα όλων στη χώρα.

Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε με τα αποκαλυπτικά της ρούχα τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στη λαμπρή τελετή που έγινε στην πόλη Ουνταϊπούρ  της Ινδίας.

«Μακάρι αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ευχήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ στο ζευγάρι.

Ο γάμος έγινε μεταξύ της Νέτρα Μαντέν, κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, βαρμακοβιομήχανου, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ingenus Pharmaceuticals.

Ο γαμπρός, Βάμσι Γκαντιράτζου, είναι συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 πέρυσι.

Οι εκδηλώσεις για τον γάμο κράτησαν τέσσερις μέρες και εκτός από την Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκαν και γνωστοί μουσικοί μεταξύ των οποίων ο DJ Tiësto.

