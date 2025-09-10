Η Τζουν Σκουίμπ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ με νέο πρωταγωνιστικό ρόλο στα 95 χρόνια της

Η Τζουν Σκουίμπ (June Squibb) αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ότι το ταλέντο και το πάθος δεν έχουν ηλικία. Στα 95 της χρόνια, η βετεράνος ηθοποιός όχι μόνο συνεχίζει να εργάζεται, αλλά βρίσκεται σε μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας της.

Το περασμένο καλοκαίρι, μετά από 70 χρόνια καριέρας, έκανε το μεγάλο της ντεμπούτο ως πρωταγωνίστρια στην κωμωδία δράσης «Thelma», όπου υποδύθηκε μια ηρωίδα που αναζητά δικαίωση μετά από μια απάτη. Η ερμηνεία της απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αναδεικνύοντας την αστείρευτη ενέργεια και το υποκριτικό της ταλέντο.

Τώρα γίνεται η ομώνυμη πρωταγωνίστρια στην ταινία «Eleanor the Great» στην πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου.

«Τι θα έκανα; Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα τρελαίνονταν μαζί μου αν δεν δούλευα» δήλωσε η Τζουν στην Φραντσέσκα ‘Αμικερ (Francesca Amiker) του E! News, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνταξιοδότησης, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Στη συνέχεια η διάσημη ηθοποιός από τη Νεμπράσκα έχει προγραμματίσει να υποδυθεί την Marjorie Prime στην ομώνυμη παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, η οποία θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.

«Είχα μια μακροχρόνια καριέρα στο θέατρο πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι με τον κινηματογράφο» εξήγησε.

«Ήμουν 60 χρονών όταν ξεκίνησα να κάνω ταινίες. Για εμένα είναι σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου, κατά κάποιον τρόπο. Το σενάριο είναι υπέροχο και η περίοδος είναι μικρή» ανέφερε.

Στο πλευρό της χαρισματικής Σκουίμπ στο «Eleanor the Great», εμφανίζονται οι Τσιούετελ Έτζιοφορ (Chiwetel Ejiofor), Έριν Κέλιμαν (Erin Kellyman), Τζέσικα Χεκτ (Jessica Hecht) και Λία Λάντο (Lia Lando).

«Πέρασα πολύ καλά», είπε ενθουσιασμένη η Σκουίμπ.

«Λατρεύω τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα και η Σκάρλετ ήταν υπέροχη…έκανε τα πάντα να κυλούν ομαλά και εύκολα» συμπλήρωσε.

Αλλά και για τη Γιόχανσον, η περίοδος των γυρισμάτων της ταινίας ήταν εξίσου αξέχαστη.

«Έχω τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις από τα γυρίσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η ταινία είναι πολύ συγκινητική…κάθε ημέρα ήταν υπέροχη» πρόσθεσε.