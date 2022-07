Τον αρραβώνα της κόρης της, Ιμάν μπιντ Αμπντουλάχ, ανακοίνωσε η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας. Ο μελλοντικός σύζυγος μάλιστα, είναι ο – ελληνικής καταγωγής – Τζαμίλ Αλέξανδρος Θερμιώτης. Η οικογένεια του είναι μέλος της ελληνικής παροικίας της Βενεζουέλας.

Η 25χρονη πριγκίπισσα Ιμάν είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα Β’ και της Βασίλισσας Ράνια Αλ Αμπντουλάχ της Ιορδανίας, ενώ ο Θερμιώτης, o οποίος γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας, είναι διευθύνων σύμβουλος σε fund επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Congratulations my dearest Iman; your smile has always been a gift of love that I’ve cherished since the day you were born. I wish you and Jameel a life filled with love and laughter! pic.twitter.com/OnHKM4qfNL