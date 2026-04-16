Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τον Μπρούκλιν χωρίς να τον κατονομάζει: «Αγαπάμε και προστατεύουμε τα παιδιά μας»

Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε ανοιχτά και για πρώτη φορά για την ρήξη της οικογένειάς της από τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, τονίζοντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, «πάντα προσπαθούσαν να προστατεύουν και να αγαπούν τα παιδιά τους».

Ο 27χρονος Μπρούκλιν διέκοψε τις σχέσεις του με την οικογένειά του με μια σκληρή ανάρτηση στα social media τον Ιανουάριο, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχέδια να συμφιλιωθεί με τους γονείς του, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, και κατηγορώντας τους ότι «τον έλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του» και ότι προσπάθησαν να διαλύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, τη Νίκολα Πέλτζ.

Παρότι το περιοδικό της WSJ αναφέρει ότι η Βικτόρια Μπέκαμ «απαντά χωρίς να χρησιμοποιεί το όνομά του», αυτή είναι η πρώτη φορά που η 51χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών μιλάει ανοιχτά για τη συνεχιζόμενη ρήξη με τον γιο τους Μπρούκλιν.

Η σχεδιάστρια μόδας παραχώρησε συνέντευξή στη Wall Street Journal και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Νομίζω ότι πάντα – αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε να είμαστε. Και, ξέρεις, είμαστε στη δημοσιότητα εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, και το μόνο που προσπαθήσαμε ποτέ να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα παιδιά μας και να αγαπάμε τα παιδιά μας. Και, ξέρεις, αυτό είναι όλο πραγματικά που θέλω να πω γι’ αυτό».

Η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε επίσης, αν αισθάνεται τύψεις που έφερε την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων παιδιών της, καθώς και των γονιών της, στο δημόσιο προσκήνιο, με εκείνη να απαντά πως δεν νιώθει ενοχές. «Δεν θα έλεγα ότι αυτό συνοδεύεται από ενοχές. Θα έλεγα ότι χρειάστηκε πολλή προσαρμογή από τη μαμά και τον μπαμπά μου, όταν ξαφνικά υπήρχαν παπαράτσι έξω από το σπίτι τους. Έχουμε πραγματικά βάλει τις οικογένειές μας σε αυτή τη διαδρομή μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στη συνέντευξη για τα τέσσερα παιδιά της, η σχεδιάστρια μόδας πρόσθεσε ότι «το να είσαι γονιός παιδιών που είναι πια νεαροί ενήλικες και ενήλικες, είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις μικρά παιδιά».

«Νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», είπε, προσθέτοντας ότι η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων τριών μηνών δεν έχει επηρεάσει την επιχείρησή της στη μόδα και την ομορφιά. «Νομίζω ότι τελικά ο κόσμος αγοράζει τα προϊόντα μου επειδή είναι πραγματικά καλά. Δεν νομίζω ότι αγοράζουν το eyeliner μου μόνο και μόνο επειδή είμαι εγώ», τόνισε.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν μιλήσει με τον Μπρούκλιν από τον περασμένο Μάιο, όταν εκείνος και η σύζυγός του δεν έδωσαν το «παρών» στους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του πρώην ποδοσφαιριστή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μπρούκλιν άφησε ακόμα μία σπόντα για τους γονείς του μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση με αφορμή την τέταρτη επέτειο γάμου του με τη σύζυγό του. Σε ένα μήνυμα προς τη γυναίκα του Νίκολα Πελτζ, ανέφερε ότι «έχουν περάσει τόσα πολλά μαζί, αλλά είναι πιο δυνατοί από ποτέ».