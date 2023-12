Άκρως εντυπωσιακή και σέξι η Χάιντι Κλουμ φέτος τα Χριστούγεννα! Το supermodel φόρεσε ένα σατέν μπορντό πουκάμισο, το οποίο κράτησε ανοιχτό, για να φαίνεται το μαύριο «εορταστικό» σουτιέν της που συνδύασε με μια αστραφτερή μίντι φούστα.

Τι και αν είναι 50 χρονών; Η Χάιντι Κλουμ αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αφού στις αναρτήσεις της στο Instagram γιορτάζει τα Χριστούγεννα χορεύοντας το All I Want for Christmas Is You της Mαράια Κάρεϊ, ενώ οδηγεί ένα κάμπριο αυτοκίνητο και τραβάει βίντεο τον εαυτό της να παίζει με τα μαλλιά της.

Η Χάιντι Κλουμ ανέβασε και μια φωτογραφία στο πλευρό του συζύγου της, του 34χρονου Τομ Κάουλιτς, με τον οποίο παντρεύτηκαν κρυφά το 2019. Το ζευγάρι περιτριγυρίζεται από πολλά κόκκινα μπαλόνια με καρδιά και ποζάρουν δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.

«Την ημέρα των Χριστουγέννων, η Kλουμ και ο Κάουλιτς σημείωσαν το τέλος των διακοπών τους μαζί»….. και αυτό είναι το φινάλε για τα Χριστούγεννα», έγραψε το supermodel στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

