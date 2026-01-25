«Η Χρυσούλα Διαβάτη είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής», είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου

Ο Νικήτας Τσακίρουγλου μίλησε για την αγαπημένη του σύζυγο, Χρυσούλα Διαβάτη, αποκαλύπτοντας ότι η υγεία της έχει βελτιωθεί. Η γνωστή ηθοποιός εδώ και καιρό δίνει μία μεγάλη μάχη με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αυτή προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (25.01.2026). Όπως δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου λατρεύει τη Χρυσούλα Διαβάτη και την έχει μεγάλη ανάγκη στη ζωή του.

«Λατρεύω τη Χρυσούλα Διαβάτη. Είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Κυριαρχεί, όπου και αν βρίσκεται. Έχουμε και την κόρη μας και δυο εγγόνια που σπουδάζουν στην Αμερική. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση.

Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε», είπε ακόμα για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Χρυσούλα Διαβάτη.

«Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αδύνατη. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο νοσοκομείο δύο τρεις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Και αυτό που της δώσανε της δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δεύτερη γνώμη γιατρού. Είναι, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα ο γνωστός ηθοποιός σε άλλη συνέντευξή του.