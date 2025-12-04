Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα Διαβάτη που γνωρίζαμε, πιστεύω στο θαύμα, οι γιατροί δεν είναι αισιόδοξοι»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου και μίλησε για τις δύσκολες ώρες που βιώνει στο σπίτι του, καθώς η αγαπημένη του σύζυγός, Χρυσούλα Διαβάτη, πάσχει από ένα σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα.

Ο Νικήτας Τσακιρόγλου μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης (04.12.2025) στην εκπομπή «Το ‘χουμε» για την κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, αναφέροντας με πόνο ψυχής ότι ελπίζει να γίνει κάποιο θαύμα για τη σύζυγό του.

«Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αδύνατη. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο νοσοκομείο δύο τρεις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Και αυτό που της δώσανε της δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δεύτερη γνώμη γιατρού. Είναι, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί.

Και επηρεάζει ουσιαστικά τα άκρα, γι’ αυτό είναι κλινήρης» είπε αρχικά για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα από την οποία ταλαιπωρείται η γυναίκα του.

«Είναι αυτοάνοσο δεν επηρεάζει μόνο τα άκρα αλλά και το πνεύμα και τη διάθεση. Δημιουργεί και μια κατάθλιψη. Χρειάζεται τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει, τον κάνει ανίκανο», δήλωσε ακόμα.

«Εκείνη δεν έχει καμία απαίτηση. Της λείπει η θέληση. Της λείπει η βούληση. Το θέλω. Σωματικά δηλαδή υπάρχει. Πνευματικά, δεν είναι η Χρυσούλα η Διαβάτη», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Δεν είναι Χρυσούλα η Διαβάτη. Γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς και δεν τους βλέπω κι αυτούς αισιόδοξους», δήλωσε ακόμα ο καταξιωμένος ηθοποιός.