Η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Αξέχαστη εμπειρία

Ζενεβιέβ Μαζαρί

«Μπορώ επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM, γιατί δύο μήνες τώρα το κρύβουμε» ανέφερε σε άλλο σημείο η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία μίλησε αρχικά για την παρουσία της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

«Το χάρηκα σαν μικρό παιδί και όταν σου τυχαίνει κάτι τέτοιο το ανεβάζεις. Ήθελα να εντυπωσιάσει το ρούχο μου γιατί είναι Ελληνίδα σχεδιάστρια, είναι Έλληνας ο σχεδιαστής των κοσμημάτων.

Τιμώ τους Έλληνες σχεδιαστές. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, αξέχαστη», είπε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Για το GNTM, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανέφερε: «Ξεκινάμε στο GNTM. Εγώ είμαι τώρα δύο μήνες που έχω ξεκινήσει ήδη και δουλεύω την προετοιμασία. Είμαι πολύ πριν από όλες αυτές τις ανακοινώσεις.

Δεν ανακοινώνω ποτέ τίποτα. Μπορώ απλώς πλέον επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM, γιατί δύο μήνες τώρα το κρύβουμε. Εννοείται, ακούω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα επίσημο».

Για την Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί είπε: «Συνεργαστήκαμε απίστευτα. Είναι μια γυναίκα γεμάτη ενέργεια. Τη λάτρεψα».

