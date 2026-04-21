«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη – Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η παγκόσμια πρεμιέρα του σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Pranda 2» πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2026 στη Νέα Υόρκη με τους πρωταγωνιστές αλλά και πλήθος από A-listers να ποζάρουν στο κόκκινο χαλί του Lincoln Center.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εμβληματικής ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Pranda 2», Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι έκαναν δυναμική επανασύνδεση αποδεικνύοντας πως 20 χρόνια μετά την αρχική ταινία, η γοητεία και το στυλ τους παραμένουν αξεπέραστα.

Η Μέριλ Στριπ αντλώντας έμπνευση από το αιχμηρό στυλ της Mιράντα Πρίσλεϊ, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα έντονο πορτοκαλί παλτό-κάπα της Sarah Burton για τον οίκο Givenchy.



Φωτιά στα κόκκινα η Αν Χάθαγουεϊ που εμφανίστηκε στην πρεμιέρα με δημιουργία του οίκου Louis Vuitton. Το κόκκινο σατέν σύνολο διέθετε έναν κορσέ με λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς και μυτερές λεπτομέρειες στην άκρη κάθε πλευράς. Το κάτω μέρος περιελάμβανε μία ογκώδη μίντι φούστα και το όλο σύνολο συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνες πλατφόρμες.



Η Έμιλι Μπλαντ επέλεξε δημιουργία διακοσμημένη με πάνω από 300 πέρλες, με την εμφάνισή της να είναι ένας ύμνος στη θηλυκότητα και τη λεπτομέρεια, ενώ ο Στάνλεϊ Τούτσι διατήρησε την κομψότητα που τον χαρακτηρίζει με ένα καλοραμμένο Giorgio Armani κοστούμι το οποίο απογείωσε το βελούδινο σακάκι του.

Δείτε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί: