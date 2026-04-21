«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη – Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η επιστροφή του «The Devil Wears Prada 2» σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη εμβληματική ταινία, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς
Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt and Stanley Tucci στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» / REUTERS / Jeenah Moon

Η παγκόσμια πρεμιέρα του σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Pranda 2» πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2026 στη Νέα Υόρκη με τους πρωταγωνιστές αλλά και πλήθος από A-listers να ποζάρουν στο κόκκινο χαλί του Lincoln Center.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εμβληματικής ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Pranda 2», Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι έκαναν δυναμική επανασύνδεση αποδεικνύοντας πως 20 χρόνια μετά την αρχική ταινία, η γοητεία και το στυλ τους παραμένουν αξεπέραστα.

Η Μέριλ Στριπ αντλώντας έμπνευση από το αιχμηρό στυλ της Mιράντα Πρίσλεϊ, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα έντονο πορτοκαλί παλτό-κάπα της Sarah Burton για τον οίκο Givenchy.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt και Stanley Tucci / REUTERS/Jeenah Moon


Φωτιά στα κόκκινα η Αν Χάθαγουεϊ που εμφανίστηκε στην πρεμιέρα με δημιουργία του οίκου Louis Vuitton. Το κόκκινο σατέν σύνολο διέθετε έναν κορσέ με λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς και μυτερές λεπτομέρειες στην άκρη κάθε πλευράς. Το κάτω μέρος περιελάμβανε μία ογκώδη μίντι φούστα και το όλο σύνολο συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνες πλατφόρμες.

Anne Hathaway
Anne Hathaway / REUTERS / Jeenah Moon


Η Έμιλι Μπλαντ επέλεξε δημιουργία διακοσμημένη με πάνω από 300 πέρλες, με την εμφάνισή της να είναι ένας ύμνος στη θηλυκότητα και τη λεπτομέρεια, ενώ ο Στάνλεϊ Τούτσι διατήρησε την κομψότητα που τον χαρακτηρίζει με ένα καλοραμμένο Giorgio Armani κοστούμι το οποίο απογείωσε το βελούδινο σακάκι του.

Emily Blunt
Emily Blunt / REUTERS/Jeenah Moon


Δείτε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί:

Heidi Klum
Heidi Klum / REUTERS / Jeenah Moon
Winnie Harlow
Winnie Harlow / REUTERS / Jeenah Moon
Μέριλ Στριπ
Meryl Streep / REUTERS / Jeenah Moon
Lucy Liu
Lucy Liu / REUTERS / Jeenah Moon
Lady Gaga
Lady Gaga / REUTERS / Jeenah Moon
Ashley Graham
Ashley Graham / REUTERS / Jeenah Moon
Coco Rocha
Coco Rocha / REUTERS / Jeenah Moon
