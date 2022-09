Η Ζιλιέτ Μπινός, πρωταγωνιστεί στην ταινία «Both Sides of the Blade», μια ταινία στην οποία η ηθοποιός δεν προσπαθεί απλώς να «μπει» στο ρόλο, αλλά φαίνεται να τον νιώθει σε βάθος, αφού έχει βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση με αυτή της πρωταγωνίστριας.

Η ηθοποιός στη νέα της ταινία υποδύεται τη Σάρα, μια ραδιοφωνική παραγωγό που είναι σε σχέση με τον Ζαν, έναν παίκτη του ράγκμπι, αλλά όταν έρχεται ο Φρανσουά από το παρελθόν της δεν μπορεί να τού αντισταθεί.

Με αφορμή το κινηματογραφικό αυτό ερωτικό τρίγωνο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε στην Guardian πως αυτό είναι κάτι που της έχει συμβεί όταν ήταν 20 χρονών και ήταν αβάσταχτο. «Ερωτεύτηκα δύο άντρες όταν ήμουν στα είκοσι μου. Ήταν αβάσταχτο. Πραγματικά, αβάσταχτο» δήλωσε.

