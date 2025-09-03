Συμβαίνει τώρα:
Η Ζόζεφιν συγκινεί η πρώτη ανάρτηση για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

Τα λόγια αγάπης της τραγουδίστριας και ο ανείπωτος πόνος της σημαντικής αυτής απώλειας
Η Ζόζεφιν μαζί με τη γιαγιά της
Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η γνωστή τραγουδίστρια Ζόζεφιν, καθώς η γιαγιά της έχασε τη ζωή της την Κυριακή (31.08.2025) ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Αττικής.

Η γυναίκα, που μεγάλωσε τη νεαρή καλλιτέχνιδα, βρισκόταν τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Πόρτο Ράφτη όπου είχε πάει για να απολαύσει το μπάνιο της στη θάλασσα. Δυστυχώς όμως, ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της και η τραγική είδηση συγκλόνισε την Ζόζεφιν Wendel.

Μερικές ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025) δημοσίευσε μία πρώτη ανάρτηση στο Instagram για τον θάνατο της γιαγιάς της, αποκαλύπτοντας ότι με τη γυναίκα αυτή που λάτρευε, την ένωνε και μία άλλη σχέση, καθώς ήταν και η νονά της. 

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα» και πρόσθεσε κλείνοντας: «Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».

H ανάρτηση της Ζόζεφιν
Το ατυχές περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής όταν η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη. Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε στις 13:30, η ανάσυρση της γυναίκας έγινε από λουόμενους, καθώς στην παραλία δεν υπήρξε ναυαγοσώστης.

Άμεσα ειδοποίησαν ναυαγοσώστη από παρακείμενη παραλία, ενώ υπήρχε στο σημείο και ένα γιατρός, ανάμεσα στους λουόμενους, ο οποίος έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 91χρονη οδηγώντας τη στο Ασκληπιείο Βούλας και λίγο αργότερα η Ζόζεφιν μαζί με τη μητέρα της πήγαν στο νοσοκομείο.

