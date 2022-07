Το Tottori Prefectural Museum στην Ιαπωνία μετατρέπει τους επισκέπτες του σε δεινοσαύρους, σε έκθεση για τον Τυραννόσαυρο Ρέξ. Όποιος επισκέπτης το επιθυμούσε έβαζε την… στολή του και απολάμβανε την έκθεση του μουσείου.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με τους επισκέπτες του μουσείου στην Ιαπωνία να «μεταμορφώνονται» σε δεινόσαυροι και να φορούν μεγάλες, φουσκωτές στολές Τυραννόσαυρου.

Σε βίντεο το οποίο τραβήχτηκε εκείνη την ημέρα βλέπουμε τους επισκέπτες – δεινοσαύρους να μπαίνουν στην έκθεση, προσπαθώντας να ισορροπήσουν μέσα στην στολή.

Surreal scene today at the Tottori Museum where visitors were invited to see the Tyrannosaurus Exhibition, dressed up as Tyrannosauruses

