Ιάσονας Μανδηλάς: Όταν ο μπαμπάς μου έμαθε για την πρόταση γάμου στον σύντροφό μου πήρε σαμπάνια

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την πρόταση γάμου που έκανε στον αγαπημένο του, Ηρόδοτο, έδωσε ο Ιάσονας Μανδηλάς και αναφέρθηκε στις αντιδράσεις της οικογένειάς του όταν έμαθε τα ευχάριστα νέα.

Ο γνωστός χορευτής, τραγουδιστής και ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (22.04.2026). Υπενθυμίζεται ότι ο Ιάσονας Μανδηλάς δημοσίευσε τη Δευτέρα (06.04.2026) ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο του.

«Τον τελευταίο χρόνο άλλαξαν τα πάντα. Παραιτήθηκα από τη δουλειά που ήμουν, από ένα μεγάλο show, έφυγα στο εξωτερικό, είδα πράγματα, ξεκίνησα ψυχολόγο. Με το που ξεκίνησα ψυχολόγο θέλω να σου πω, μετά από έναν μήνα, γνώρισα τον Ηρόδοτο. Και τότε είπα “εγώ κοίταζα προς τη λάθος κατεύθυνση”. Τον βλέπω απέναντι και λέω “καλέ”. Μπράβο του! Καλέ ποιος είναι αυτός; Ποιο είναι το παιδί, κυριολεκτικά», εξομολογήθηκε αρχικά.

Μιλώντας για την πρόταση γάμου στον αγαπημένο του μέσα σε γόνδολα, σημείωσε: «Είναι μια στιγμή που ξέρεις, σαν γκέι άνθρωπος δεν το φαντάζεσαι ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όταν έχεις δεχθεί bullying, όταν είσαι μικρός στο σχολείο, τα τελευταία πράγματα που σκέφτεσαι είναι πού θα κάνω πρόταση γάμου πάνω σε μια γόνδολα, στα ποτάμια, στην Πράγα. Αυτό δεν υπάρχει σαν σενάριο, γιατί φαίνεται πολύ κανονικό.

Και σου λένε ότι αυτό όλο το κανονικό δεν μπορείς πολύ να το έχεις. Και φάνηκε αυτό, γιατί λες, ναι νομικά, μια χαρά, καλυμμένοι είμαστε τώρα, αλλά ένα βίντεο από μια τέτοια πρόταση γάμου έγινε ξαφνικά viral και το ποστάρανε, και hate comments…

Παράλληλα, ο Ιάσονας Μανδηλάς εξήγησε γιατί απάντησε σε πολλά hate comments.

«Απαντάω σε πολύ μεγάλη βλακεία. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ που έχω απαντήσει. Είναι ανούσιο. Δεν κάνεις συζήτηση με κάποιον που ουσιαστικά διαφωνεί. Κάνεις συζήτηση με έναν που τώρα έχει νεύρα με κάτι στη ζωή του και βρήκε εσένα και αν δεν έβρισκε εσένα εκείνο το δευτερόλεπτο, θα έβρισκε έναν άλλον», είπε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε αγκαλιές και κλάματα με τον μπαμπά και τη μαμά μου όταν τους είπα για την πρόταση. Ο μπαμπάς μου μόλις γύρισα σπίτι και είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε! Και πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του κάνει “τώρα είμαστε οικογένεια”. Και εγώ ήμουν τέλεια. Κλάμα… Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι άνθρωποι, δεν θα μπορούσα να ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα και τους χρωστάω τα πάντα», αποκάλυψε αμέσως μετά για τις αντιδράσεις της οικογένειάς του όταν έμαθε για την πρόταση γάμου στον αγαπημένο του.

«Σίγουρα θα ήθελα να είμαι και σε μια χώρα που ένα queer άτομο καλλιτεχνικά, δεν τους φαίνεται περίεργο άμα θα φορέσω μία φούστα, ας πούμε, που φόρεσα στα MAD Awards και οι κράχτες “γιατί φοράει φούστες;”. Δηλαδή είμαστε ακόμα εκεί;», δήλωσε ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Ιάσονας Μανδηλάς.