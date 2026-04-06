Ο Ιάσονας Μανδηλάς έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου

Το επόμενο βήμα στη σχέση του αποφάσισε να κάνει το ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Πράγα
Μία από τις ομορφότερες φάσεις της ζωής του διανύει ο Ιάσονας Μανδηλάς, καθώς πήρε τη σημαντική απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου.

Ο γνωστός χορευτής, τραγουδιστής και ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα (06.04.2026) ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο του. Μάλιστα, ο Ιάσονας Μανδηλάς αποκάλυψε μέσω της ίδιας ανάρτησης ότι η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Πράγα.

Ενώ έκαναν βαρκάδα, ο Ιάσονας Μανδηλάς ζήτησε από τον σύντροφό του να παντρευτούν κι εκείνος του είπε το πολυπόθητο «ναι».

«Ηe said yes», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ στα hashtags αποκάλυψε ότι το ζευγάρι βρισκόταν στην Πράγα όταν έγινε η πρόταση γάμου. 

 
 
 
 
 
 «Το ότι μίλησα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά μου, σίγουρα μου στοίχισε ρόλους», είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ιάσονας Μανδηλάς.

Σημειώνεται ότι το 2023 ο Ιάσονας Μανδηλάς είχε αποκαλύψει ότι είχε χωρίσει μετά από 7 χρόνια σχέσης. 

