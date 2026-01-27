Ιάσονας Τριανταφυλλίδης: Η Φίνος Φιλμ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του – «Αδιανόητο, σαν να έγινε χθες»

Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, τον Ιανουάριο του 2025 και η Φίνος Φιλμ, τίμησε τη μνήμη του δημοσιογράφου με ένα μακροσκελές κείμενο. Η εταιρεία παραγωγής αναφέρθηκε τόσο στο μεγάλο κενό που άφησε η απώλειά του, όσο στη βαθιά του γνώση, το οξύ πνεύμα και το αιχμηρό του χιούμορ.

Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης έφυγε από τη ζωή έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του. Η Φίνος Φιλμ δεν τον ξέχασε: «Ένας χρόνος! Αδιανόητο! Σαν να έγινε χθες. Ναι ξέρουμε, λες και σε έχουμε μπροστά μας να λες “μα πόσο κλισέ, δεν βρήκατε τίποτε άλλο να πείτε”; Έχεις δίκιο. Μα τι να σου πούμε; Για την αισθητή απουσία σου και το πελώριο κενό που άφησες; Αφού ποτέ δεν σου άρεσαν αυτά. Πες μας λοιπόν βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα είναι σίγουρο. Έχεις φτιάξει στέκι και μαζεύεις όλους τους παλιούς, τους αγαπημένους σου. Και σίγουρα όταν έφτασες εκεί πάνω, όλοι τους σε υποδέχτηκαν με χαρά και με τιμές. Πώς αλλιώς να υποδέχονταν τον άνθρωπο που.. υπήρξε μια ξεχωριστή, ανήσυχη και βαθιά παθιασμένη φωνή του ελληνικού πολιτισμού.

Δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου και άνθρωπος με σπάνια γνώση και μνήμη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και του έργου του στην υπεράσπιση και την ανάδειξη του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, σε μια εποχή που συχνά αντιμετωπιζόταν με συγκατάβαση ή ειρωνεία. Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά, που κατόρθωσε να μετατρέψει τη μνήμη σε ζωντανή αφήγηση και την ιστορία σε καθημερινό διάλογο».



Στη συνέχεια, προστέθηκε: «Στη φέραμε! Απεχθανόσουν την τεχνολογία! Ούτε να φανταστούμε δεν μπορούμε πως θα αντιδρούσες απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. “Δεν θα συμβουλευόμουν ποτέ ένα άψυχο πράμα”, σαν να σε ακούμε να λες. Κι όμως αυτά τα έντονα, συγκινητικά και γεμάτα ουσία λόγια είναι γραμμένα από αυτήν!

Και πως να μην ήταν, αφού τα στοιχεία που επεξεργάζεται είναι αλιευμένα από την πραγματικότητα; Ο εχθρός σου σε αποθεώνει! Όπως ο εχθρός του λατρεμένου σου Φίνου, η τηλεόραση, αποθέωσε τις ταινίες του, τις δικαίωσε και τις τοποθέτησε στο υψηλότερο βάθρο του νεοελληνικού πολιτισμού. Κι εσύ με τα άρθρα σου, τα βιβλία σου, τις εκπομπές σου, αποκάλυψες και ανέδειξες το μεγαλείο του Φίνου και των δημιουργών εκείνης της εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λείπεις πολύ. Λείπουν η οξυδέρκεια σου, οι γνώσεις σου, η μνήμη σου, το αιχμηρό σου χιούμορ. Μα πάνω απ’ όλα λείπει ο φίλος μας Ιάσονας. Το έργο σου, όμως, θα είναι πάντα εδώ ζωντανό. Και θα μας συντροφεύει, θα μας διδάσκει, θα μας υπενθυμίζει! Μέχρι να ανταμώσουμε ξανά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

Ποιος ήταν ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε την καριέρα του το 1985, αρθρογραφώντας σε εφημερίδες και περιοδικά. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο. Αρθρογράφησε στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο youfly.com, ενώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 παρουσίαζε καθημερινά την εκπομπή «Αθήνα, με ακούς;».

Η συνεισφορά του στις επανεκδόσεις παλαιού υλικού υπήρξε αξιοσημείωτη, καθώς επιμελήθηκε CD με ηχογραφήσεις καλλιτεχνών όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Βάνου, η Σοφία Βέμπο, η Μαρινέλλα, ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο Νίκος Μαμαγκάκης. Παράλληλα, είχε πραγματοποιήσει ειδικά αφιερώματα για την ιστορία του τραγουδιού στο ελληνικό σινεμά.

Είχε συγγράψει περισσότερα από 20 βιβλία που αφορούσαν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, του τραγουδιού, του μιούζικαλ, καθώς και βιογραφίες καλλιτεχνών, με έμφαση στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου.