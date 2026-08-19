Ιωάννα Τούνη: Η Στέλλα Πάσσαρη της έκανε δώρο μια πανάκριβη συλλεκτική τσάντα – Η αντίδραση της influencer

Η Ιωάννα Τούνη είχε προ ημερών γενέθλια και η κολλητή φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη, δεν την ξέχασε. Της έκανε δώρο μια πανάκριβη συλλεκτική τσάντα Dior και η επιχειρηματίας την έδειξε στην κάμερα, σε νέο βίντεο που δημοσιοποίησε. Οι δύο φίλες συνεργάζονται και επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, καθώς διευθύνουν κατάστημα με ρούχα.

Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη, η Στέλλα Πάσσαρη της έδωσε το δώρο πριν από το ταξίδι στις Μαλδίβες όμως εκείνη άνοιξε το περιεχόμενο όταν επέστρεψε στην Ελλάδα. Τότε, όπως είπε, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μια τσάντα Dior.

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Η Ιωάννα Τούνη έμεινε έκπληκτη όταν είδε το δώρο της φίλης της και αναρωτήθηκε τι πρέπει να πάρει στην Στέλλα Πάσσαρη, στα γενέθλιά της που πλησιάζουν. «Η Στέλλα είναι τρελή», ακούγεται να λέει η επιχειρηματίας.

Συνεχίζει τονίζοντας «είναι σαν τον γκόμενο που ποτέ δεν είχα». Η πολυτελής τσάντα ανήκει στη συλλογή Mini Lady Dior η οποία στο επίσημο site κοστολογείται στα 6.900 ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι η Στέλλα Πάσσαρη συνόδευσε το δώρο της με μια κάρτα ευχών γεγονός που έκανε την Ιωάννα Τούνη να συγκινηθεί.

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Ιωάννας Τούνη στη Θεσσαλονίκη. Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον γιο και τον σύντροφό της και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, μοιράστηκε εικόνες από την εμπειρία της.