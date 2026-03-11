Ιωάννα Τούνη: Ο σύντροφός της τής χάρισε λουλούδια για την Ημέρα της Γυναίκας και τα έδειξε στις «συμπεθέρες» της

Full in love είναι η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει.

Η γνωστή influencer την Τρίτη (10.03.2026) αποκάλυψε στις «συμπεθέρες» της, όπως αποκαλεί τις followers της, τα υπέροχα λουλούδια που της χάρισε ο αγαπημένος της. Αφορμή για αυτό το δώρο στην Ιωάννα Τούνη ήταν η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία ήταν την περασμένη Κυριακή 8 Μαρτίου 2026.

«Κολλητή ο R σου πήρε λουλούδια;», ρώτησε κάποια διαδικτυακή της φίλη την Ιωάννα Τούνη, εννοώντας με το γράμμα R, τον σύντροφο της influencer, του οποίου το παρατσούκλι είναι Roberto.

«Αυτά είναι για τη γιορτή της γυναίκας, αλλά τα αγαπημένα μου λουλούδια είναι αυτά που δεν περιμένω», απάντησε η Ιωάννα Τούνη και στην ανάρτησή της έδειξε δημοσίως τα υπέροχα λουλούδια που της έκανε δώρο ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στους followers της στο Instagram ότι έχει αγοράσει κάποια σπίτι στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανακαινίζει με τη βοήθεια του φίλου της, Στέφανου Μεντενζή.