H Ιωάννα Τούνη έδειξε στο Instagram τα νέα σπίτια που αγόρασε στη Θεσσαλονίκη και τα ανακαινίζει

Μία προσωπική αποκάλυψη για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες αποφάσισε να κάνει η Ιωάννα Τούνη μέσω των social media.

Η γνωστή influencer την Παρασκευή (06.03.2026) αποκάλυψε στους followers της στο Instagram ότι έχει αγοράσει κάποια σπίτι στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανακαινίζει με τη βοήθεια του φίλου της, Στέφανου Μεντενζή. Η Ιωάννα Τούνη έδειξε μέσα από κάποια stories Πώς πρόκειται να γίνουν τα νέα της σπίτια.

«Μερικά από τα πράγματα που δεν σου έχω δείξει στα στόρι μου -πάνω στα οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες- είναι τα νέα σπίτια που πήρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα οποία και τα ανακαινίζουμε πλήρως με τον κολλητό μου Στέφανο, και θα γίνουν κουκλίστικα», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

«Γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκεις κανένα νέο σπίτι, γι’ αυτό και εμείς τα ανακαινίζουμε όλα πλήρως ώστε να μοιάζουν ολοκαίνουργια! Όπως ακριβώς κάναμε πριν 5 χρόνια και με το δικό μου…

Σίγουρα βλέποντας τα μπετά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφο θα βγει το τελικό αποτέλεσμα… αλλά κάνε λίγη υπομονή και θα δούμε μαζί το before-after!», ανέφερε ακόμα.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε ότι αποπλήρωσε και ένα δάνειο της μητέρας της, που έχει «φύγει» από τη ζωή για το πατρικό της σπίτι.