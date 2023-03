Ο κιθαρίστας «μουσικός των μουσικών», ο Ντέβιντ Λίντλεϊ – Ρόκερ, που λάτρευε το μπουζούκι, έφυγε από τη ζωή στις ΗΠΑ πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 79 ετών.

Το όνομα του Ντέιβιντ Λίντλεϊ φιγουράρει δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής των ΗΠΑ. Η δουλειά του μυθικού κιθαρίστα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις με ιερά τέρατα της μουσικής όπως τον Μπομπ Ντίλαν, τον Λέοναρντ Κοέν, τον Ίγκι Ποπ, τον Μπρους Σπρίνγκστιν, τον Ντέιβιντ Κρόσμπι, τον Ράι Κούντερ.

Ο Αμερικανός είναι, όμως, μία ζωντανή εμφάνιση που θυμίζει ότι ο Ντέβιντ Λίντλεϊ – Ρόκερ ήταν κάτι περισσότερο από ένας σπουδαίος κιθαρίστας και ήταν ένα από τα… τοτέμ της μουσικής όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο μυθικός κιθαρίστας έχει μια… σχέση και με την Ελλάδα, καθώς λάτρευε και το μπουζούκι.

Ο Αμερικανός μουσικός λάτρευε σχεδόν όλα τα έγχορδα και ειδικά το μπουζούκι. Μάλιστα μια φωτογραφία του με το ελληνικό μουσικό όργανο στα χέρια του είχε γίνει viral

Είναι Ιούνιος του 1990 και ο Ράι Κούντερ, δημιουργός – μεταξύ άλλων – του σάουντρακ της ταινίας «Paris – Texas», αποφασίζει να συστηθεί στο κοινό χωρίς μπάντα.

Μαζί του έχει μόνο έναν κιθαρίστα. Είναι ο Ντέβιντ Λίντλεϊ, τον οποίο ο φακός απαθανατίζει με ένα ζευγάρι φαβορίτες, τεράστιες ακόμη και για τα στάνταρντ της ροκ, να πλαισιώνουν το πρόσωπό του. Στα χέρια του κρατάει ένα μπουζούκι.

Γεννημένος τον Μάρτιο του 1944 στον Λος Άντζελες των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Πέρι Λίντλεϊ κληρονόμησε την αγάπη του για τα έγχορδα από τον πατέρα του που, αν και δικηγόρος στο επάγγελμα, είχε γεμίσει την οικογενειακή εστία με ήχους που ακούγονταν τουλάχιστον εξωτικοί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Από εκείνον γνώρισε το μπουζούκι, το σιτάρ, το μπάντζο, το μαντολίνο, το γιουκαλίλι και ένα πλήθος έγχορδων ακόμη. Ήταν μόλις έξι ετών και, όπως θα θυμόταν σε μία συνέντευξή του χρόνια αργότερα, ήταν τέτοιο το πάθος του για τα έγχορδα που θα άνοιγε ακόμη και την ουρά του πιάνου στο σπίτι του για να φτάσει στις χορδές του.

Guitarist David Lindley passed away but I didn’t see anyone sharing this incredible performance with Jackson Brown from 1978 doing “Running on Empty.” Amazing. pic.twitter.com/YCFfOKy3Ei