Ηρώ Σαΐα: «Αισθάνομαι δέος όταν βρίσκομαι στην σκηνή με τον Σταύρο Ξαρχάκο»

Στην προσωπική της ζωή, στη σχέση με τον σύζυγο της, Σταύρο Ξαρχάκο, καθώς και στα παιδιά τους, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Ηρώ Σαΐα στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Η Ηρώ Σαΐα τόνισε πως έχει ανάγκη τα παιδιά της να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο και όχι των γονιών τους. Για τη συνεργασία της με τον σύζυγό της, αποκάλυψε πως όταν τον βλέπει στη θέση του μαέστρου, αισθάνεται δέος.

Διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά σας έχουν ταλέντο στη μουσική. Ασχολούνται; Θα θέλατε να ακολουθήσουν τα βήματα σας;

Θέλω τα παιδιά μας να ακολουθήσουν τον δρόμο που εκείνα θα επιλέξουν. Εγώ ως μητέρα το μόνο που θέλω είναι να τους δώσουμε, όσο μπορούμε, τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι ευτυχισμένα.

Πως αισθάνεστε όταν ερμηνεύετε τραγούδια και είναι μαέστρος ο σύζυγος σας; Εμείς που σας βλέπουμε διακρίνουμε ένα δέος και από τις δύο μεριές.

Δεν ξέρω αν ο ίδιος αισθάνεται δέος, σίγουρα όμως βλέπω πολλή αγάπη στα μάτια του, αλλά και αυστηρότητα και πειθαρχία την ώρα που διευθύνει. Εγώ σίγουρα αισθάνομαι δέος πάντα, κάθε φορά που έχω την τιμή, την χαρά, το δώρο να βρίσκομαι στη σκηνή μαζί του.