Ιταλία: Αθώα η Κιάρα Φεράνι για το σκάνδαλο «Pandorogate»

Η γνωστή influencer Κιάρα Φεράνι κρίθηκε αθώα σήμερα (14.01.2026) από την ιταλική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε, το λεγόμενο σκάνδαλο Pandorogate. Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία για το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό «Pandoro» και των πασχαλινών αυγών «Dolci Preziosi» τα οποία είχαν παρουσιαστεί ως προϊόντα συνδεδεμένα με φιλανθρωπικές δράσεις.

Η διάσημη influencer της Ιταλίας Κιάρα Φεράνι, παραπέμφθηκε σε δίκη στο Μιλάνο της Ιταλίας, κατηγορούμενη ότι παραπλάνησε το κοινό ότι πωλούσε χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα για φιλανθρωπία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων κατέληγε στην ίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ακρόασης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι καμπάνιες προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων μεταξύ 2021 και 2022, οι οποίες έγιναν μέσω της εταιρείας της influencer Κιάρα Φεράνι, παρουσιάστηκαν ως συνδεδεμένες με δύο ξεχωριστές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Η influencer ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Κιάρα Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες – όπως πίστευαν οι καταναλωτές – τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο», δήλωσε η Κιάρα Φεράνι.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την καταδίκη της Φεράνι σε ένα χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης

Η Φεράνι αθωώθηκε σήμερα από το δικαστήριο του Μιλάνου εξαιτίας δύο, κύριων στοιχείων: οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο.

Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από ένα χρόνο είχε αποσύρει την μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν ζητήσει την καταδίκη της γνωστής ινφλουένσερ σε ένα χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά. «Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης», σχολίασε πριν λίγο η Φεράνι.