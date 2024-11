Και η Σαρλίζ Θερόν στο καστ αστέρων για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Δεν σταματούν οι προσθήκες τεράστιων ονομάτων του Χόλιγουντ στο καστ της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Μετά την Ζεντάγια, την Λουπίτα Νιόνγκο και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, προστέθηκε και η Σαρλίζ Θερόν.

Η Σαρλίζ Θερόν είναι το τελευταίο μεγάλο όνομα που εντάσσεται στο καστ της επερχόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν για τη Universal.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συμμετέχει σε ένα εντυπωσιακό σύνολο που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της πολυαναμενόμενης ταινίας δεν έχουν γίνει γνωστές και πηγές αναφέρουν στο Variety ότι περιγραφές της ταινίας που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα δεν είναι σωστές.

Το στούντιο και ο Νόλαν για την επόμενη ταινία, μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «Οπενχάιμερ», προβλέπουν ημερομηνία έναρξης της παραγωγής κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Universal έχει ορίσει ημερομηνία κινηματογραφικής προβολής της ταινίας στις 17 Ιουλίου 2026.

Αν και η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Νόλαν και της Θερόν, η Χολιγουντιανή σταρ έχει μακρά ιστορία με τη Universal, αφού πρωταγωνίστησε στο κατασκοπικό θρίλερ δράσης «Atomic Blonde», στις ταινίες «Snow White and the Huntsman», «A Million Ways to Die in the West» και ως η κακιά Σάιφερ σε δύο «Fast and Furious».