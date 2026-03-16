Κατερίνα Γκαγκάκη για Ελένη Μενεγάκη: Όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά, είναι ντροπή για όλους μας

Η Κατερίνα Γκαγκάκη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και αναφέρθηκε τόσο στις επερχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα του OPEN, όσο και στη φημολογία που αναπτύχθηκε προ ημερών, περί υποτιθέμενου διαζυγίου της Ελένης Μενεγάκη από τον Ματέο Παντζόπουλο.

Η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε τις σχετικές φήμες με ανακοίνωση που εξέδωσε και στον απόηχο των όσων συνέβησαν, υπάρχουν τοποθετήσεις και κριτικές. Η Κατερίνα Γκαγκάκη ανέφερε: «Το θεωρώ ντροπή αυτό που έγινε με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος το ξεκίνησε, αλλά έχει να κάνει και με όλους εμάς που το σχολιάσαμε. Όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά, είναι ντροπή για όλους μας. Καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό…. αλλά, αν δε κάνει κάποιος την αρχή να το σταματήσει αυτό, δε θα σταματήσει ποτέ».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τις αλλαγές που έρχονται στο OPEN: «Έχουμε αλλαγές στο OPEN, έχουμε αναποδογυρίσματα, έχουμε νέες ευκαιρίες. Οι αλλαγές όποτε γίνονται, γίνονται για καλό. Προφανώς η θεματολογία του “Real View” δε θα μείνει η ίδια, είναι κάποια πράγματα που δε λέγονται μεσημέρι, δε λέγονται με τον ίδιο τόνο ή με το ίδιο τσίμπημα.

Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν βρισκόμαστε σε μια βραδινή εκπομπή, αυτά τα οποία επιτρέπονται, είναι και θέμα τυπολογίας και είναι διαφορετικά. Στα κορίτσια του Real View δε σας κρύβω, ότι τους αρέσει το βράδυ. Αλλά νομίζω ότι κι εγώ θα το προτιμούσα να γυρίζω σπίτι μου» είπε αρχικά η Κατερίνα Γκαγκάκη.

«Δε ξέρω να σας πω τι θα γίνει με τη θεματολογία στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα, αλλά ξέρω ότι θα εμπλουτιστεί με πρόσωπα και θα εμπλουτιστεί και η συντακτική ομάδα. Δε ξέρω αν θα είναι μαγνητοσκοπημένη, είναι κάτι που συζητείται. Συνήθως, από αυτό που θυμάμαι από άλλες βραδινές εκπομπές παλαιότερες, είναι μαγνητοσκοπημένες. Άρα, δε το θεωρώ παράλογο να γίνει κάτι τέτοιο» ανέφερε σε άλλο σημείο.