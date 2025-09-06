Κατερίνα Καινούργιου: Απαστράπτουσα στο τέλος των διακοπών της – «Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα»

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής ολοκλήρωσαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και πλέον μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στην Αθήνα. Όπως έγραψε η παρουσιάστρια, το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα από τα δυσκολότερα της ζωής της. Δεν θέλησε να μοιραστεί τους λόγους, στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

«Τελευταία βουτιά για φέτος… Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου (και ξέρω πως ήταν και για πολλούς από εσάς)… λένε όμως πως μετά από κάθε δυσκολία έρχεται κάτι όμορφο και ευλογημένο κ αυτό θέλω να πιστεύω» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μου έλειψε η καλημέρα μας, η συντροφιά μας, να ξεκινάμε παρεούλα τη μέρα μας και να τα μοιραζόμαστε όλα… Ανυπομονώ να τα ξαναπούμε σύντομα… Σας στέλνω την αγάπη μου» συμπλήρωσε λίγες μέρες πριν κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Το ζευγάρι και φέτος, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του στη Πάρο, καθώς ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται στο νησί. Παρόλα αυτά όμως, οι δυο τους έκαναν μικρές αποδράσεις σε άλλα νησιά, περνώντας ξέγνοιασες στιγμές με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει ευτυχισμένες στιγμές με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή και μαζί σχεδιάζουν τον γάμο τους που θα γίνει τον χειμώνα, κατά πάσα πιθανότητα στο Παρίσι, εκεί που έγινε και η πρόταση γάμου.

Στην τελευταία της ανάρτηση, η Κατερίνα Καινούργιου, μοιράστηκε και ανέμελες φωτογραφίες που έβγαλε, με την ίδια να δείχνει ανανεωμένη.

Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πρόκειται να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια μαγική τελετή, την οποία ήδη οργανώνουν προκειμένου να είναι αυτό ακριβώς που ονειρεύονται. Μαζί, δείχνουν πιο ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι από ποτέ.