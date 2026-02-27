Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει»

Η παρουσιάστρια του Alpha, που συνεργάστηκε επί χρόνια μαζί με τον πρώην συνεργάτης της στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε πως τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της τής προκάλεσαν σοκ
Η Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όσα αποκάλυψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για την Ελένη Μενεγάκη και την προσωπική της ζωή σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που συνεργάστηκε επί χρόνια μαζί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε πως τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της τής προκάλεσαν σοκ, ενώ έκανε μία σύντομη αλλά αιχμηρή αναφορά στην περίπτωση της ιστορίας που είχε διηγηθεί εκείνος σε συνέντευξή του για την Όλγα Τρέμη.

«Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να έχει γίνει αυτό, ναι. Εδώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ό,τι κι αν έχει γίνει, 30 χρόνια στο παρελθόν, εννοώ ότι να έχεις καλύψει έναν άνθρωπο, να τον έχεις στηρίξει, οτιδήποτε… Δεν ξέρω, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό σε αυτό, αλλά εντάξει, ο καθένας…», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά όμως… και για μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο είχε πει κάποια πράγματα τα οποία…», πρόσθεσε στην κουβέντα η Φρόσω Κυριαζή.

«Αυτό το ‘χα βιώσει εδώ με την Όλγα Τρέμη και ήταν απ’ τις δυσκολότερες στιγμές μου τηλεοπτικά. Τέλος πάντων, να είναι όλα καλά. Εμένα μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς αλλά όταν ο άλλος σου έχει εμπιστευτεί κάτι…», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
165
138
102
85
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κάθριν Σορτ: Βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα με ένα σημείωμα δίπλα της – Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία της
Φίλη της κάλεσε τις Αρχές καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πάνω από 24 ώρες - Η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου 2026 από τραύμα με πυροβόλο όπλο
Ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ με την κόρη του Κάθριν που αυτοκτόνησε
Newsit logo
Newsit logo