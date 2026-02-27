Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει»

Όσα αποκάλυψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για την Ελένη Μενεγάκη και την προσωπική της ζωή σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που συνεργάστηκε επί χρόνια μαζί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε πως τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της τής προκάλεσαν σοκ, ενώ έκανε μία σύντομη αλλά αιχμηρή αναφορά στην περίπτωση της ιστορίας που είχε διηγηθεί εκείνος σε συνέντευξή του για την Όλγα Τρέμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να έχει γίνει αυτό, ναι. Εδώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ό,τι κι αν έχει γίνει, 30 χρόνια στο παρελθόν, εννοώ ότι να έχεις καλύψει έναν άνθρωπο, να τον έχεις στηρίξει, οτιδήποτε… Δεν ξέρω, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό σε αυτό, αλλά εντάξει, ο καθένας…», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά όμως… και για μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο είχε πει κάποια πράγματα τα οποία…», πρόσθεσε στην κουβέντα η Φρόσω Κυριαζή.

«Αυτό το ‘χα βιώσει εδώ με την Όλγα Τρέμη και ήταν απ’ τις δυσκολότερες στιγμές μου τηλεοπτικά. Τέλος πάντων, να είναι όλα καλά. Εμένα μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς αλλά όταν ο άλλος σου έχει εμπιστευτεί κάτι…», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.