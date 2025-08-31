Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το σκυλάκι τους την Alaia

Η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρας αδείας της, χαλαρώνοντας, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στην πρωινή ζώνη του Alpha
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να δείχνουν τον έρωτά τους στα social media.

Η Κατερίνα Καινούργιου λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής. Η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρας αδείας της, χαλαρώνοντας, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στην πρωινή ζώνη του Alpha.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο (30.08.2025) η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε φωτογραφία με τον αγαπημένο της να χαλαρώνει δίπλα της αγκαλιά με την Alaia.

Το ζευγάρι απόλαυσε ένα όμορφο καλοκαίρι στην Πάρο, εκεί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με την παρουσιάστρια να ακολουθεί τον αγαπημένο της στο νησί για τις διακοπές της.

Screenshot

Σύντομα θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την πρεμιέρα της εκπομπής της, ενώ για την ώρα απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο με τον σύντροφό της, στον οποίο είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που δέχτηκε.

«Δεν ανυπομονώ για την ημέρα του γάμου μου, έχω άλλα πράγματα να λύσω αυτή την περίοδο, πολύ πιο σημαντικά…Δεν είναι αυτό που με “καίει” αυτή τη στιγμή. Ενώ είμαστε μαζί και συζούμε και είμαστε μια χαρά και προχωράνε όλα, θα έρθουν όλα σιγά – σιγά», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου πριν μερικούς μήνες.

