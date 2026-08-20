Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής σε νέες εικόνες από τις διακοπές τους στην Πάρο

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν τις τελευταίες μέρες των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους, πριν επιστρέψουν στην Αθήνα. Κοντά τους βρίσκεται διαρκώς η κορούλα τους, που γεννήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Η Πάρος ήταν για ακόμα μια φορά το νησί που επέλεξαν να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους.

Σε νέες εικόνες του πρακτορείου NDP, Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής καταγράφονται σε παραλία του νησιού. Χαλαροί, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους, η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας έδειχναν να απολαμβάνουν τις ημέρες τους μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας. Στις φωτογραφίες, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχει διαρκώς το χέρι του γύρω από την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ εκείνη εμφανίζεται ευδιάθετη και άκρως καλοκαιρινή, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό maxi φόρεμα σε μπλε, πράσινες και μοβ αποχρώσεις.

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Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Πάρο, έχοντας δημιουργήσει κατάστημα στη Νάουσα. Παράλληλα, το νησί αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό διακοπών και της συζύγου του. Διατηρούν εξοχική κατοικία και φροντίζουν να την επισκέπτονται όσο συχνότερα μπορούν. Το καλοκαίρι του 2024, μάλιστα, είχαν ταξιδέψει μαζί στην Πάρο, με τις κοινές τους εμφανίσεις και τις αναρτήσεις τους να επιβεβαιώνουν ουσιαστικά ότι η σχέση τους είχε περάσει σε ένα νέο στάδιο.

Στις νέες εικόνες, η κόρη τους δεν ήταν στις φωτογραφίες, όμως ολόκληρο το φετινό καλοκαίρι του ζευγαριού ήταν οργανωμένο γύρω από εκείνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, 18 Αυγούστου του 2026, σε γνωστό εστιατόριο στα Χανιά και έδειχνε να απολαμβάνει τα εδέσματα του καταστήματος. Μαζί της ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η κόρη τους, Ξένια.

Νωρίτερα η Κατερίνα Καινούργιου είχε επισκεφθεί τον πνευματικό της στα Χανιά με την κόρη της. Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε με τον πατέρα Δημήτριο και έγραψε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στην ανάρτησή της.