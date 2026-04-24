Κατερίνα Λιόλιου: Οι πρώτοι σταθμοί της καλοκαιρινής της περιοδείας

Η Κατερίνα Λιόλιου το φετινό καλοκαίρι σκοπεύει να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour».

Μετά από τις διαδοχικές πολύμηνες sold out εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζονται σερί και στην Αθήνα, η Κατερίνα Λιόλιου θα συναντήσει το κοινό σε μια σειρά συναυλιών τους προσεχείς μήνες, μεταφέροντας την «εκρηκτική» της ενέργεια σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το «Λογαριασμός Summer Tour» αποτελεί μια δυναμική μουσική εμπειρία που συνδυάζει τις σαρωτικές, πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της, με ερμηνείες γεμάτες ψυχή και πάθος, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό.

Κάθε live μετατρέπεται σε μια έντονη, συναισθηματική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική θέση της Κατερίνας Λιόλιου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η πώληση των εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμη, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες συναυλιών.

Οι πρώτοι σταθμοί: