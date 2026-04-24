Lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου: Οι πρώτοι σταθμοί της καλοκαιρινής της περιοδείας

Η Κατερίνα Λιόλιου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Κατερίνα Λιόλιου το φετινό καλοκαίρι σκοπεύει να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour».

Μετά από τις διαδοχικές πολύμηνες sold out εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζονται σερί και στην Αθήνα, η Κατερίνα Λιόλιου θα συναντήσει το κοινό σε μια σειρά συναυλιών τους προσεχείς μήνες, μεταφέροντας την «εκρηκτική» της ενέργεια σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το «Λογαριασμός Summer Tour» αποτελεί μια δυναμική μουσική εμπειρία που συνδυάζει τις σαρωτικές, πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της, με ερμηνείες γεμάτες ψυχή και πάθος, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό.

Κάθε live μετατρέπεται σε μια έντονη, συναισθηματική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική θέση της Κατερίνας Λιόλιου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η πώληση των εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμη, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες συναυλιών.

Η αφίσα της περιοδείας

Οι πρώτοι σταθμοί:

  • 23 Ιουνίου, Αλεξανδρούπολη (Θέατρο Αλτιναλμάζη)
  • 8 Ιουλίου, Καστοριά (Παραλίμνιο Πάρκο Πολυκάρπης)
  • 5 Αυγούστου, Χανιά (Εθνικό Στάδιο Χανίων)
  • 7 Αυγούστου, Ρέθυμνο (Φεστιβάλ Γης)
  • 25 Αυγούστου, Λάρισα (Κηποθέατρο Αλκαζάρ)
  • 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη (Θέατρο Γης)
  • 7 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα (Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας)
  • 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα (Υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ. – Φρόντζου)
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
202
136
107
92
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo