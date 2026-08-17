Lifestyle

Κατερίνα Στικούδη: «Δεν φοβάμαι ποτέ να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου, αν κάνω λάθος»

«Θα νιώσω πραγματικά γεμάτη και ευτυχισμένη αν μεγαλώσω δύο αγόρια που θα έχουν μια καλή σχέση μεταξύ τους» λέει η Κατερίνα Στικούδη
Κατερίνα Στικούδη
Κατερίνα Στικούδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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«Τα παιδιά μου μού έχουν μάθει τόσα πολλά. Βλέπω τη ζωή με εντελώς διαφορετική ματιά πλέον», αποκάλυψε η Κατερίνα Στικούδη στη νέα της συνέντευξη.

Η Κατερίνα Στικούδη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Τύπος TV» και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά «Μπλε Ώρες». Μεταξύ άλλων, το μοντέλο και τραγουδίστρια μίλησε για τους δύο γιους της που απέκτησε με τον Βεγγέλη Σερίφη και τις αξίες που προσπαθεί να τους μεταδώσει, αποκαλύπτοντας πώς η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.

«Τα αφήνω να λερώνονται, να παίζουν στις λάσπες, στα νερά, να χαίρονται. Προσπαθώ επίσης να κοιμούνται όσο περισσότερο γίνεται γιατί πιστεύω ότι ο ύπνος δίνει τη δύναμη που χρειάζονται. Είμαι λίγο κλασική, μπορεί να με δεις στο πάρκο να τα κυνηγάω με το τάπερ.

Σιγά σιγά, όμως, μαθαίνω να αποδέχομαι και τα δικά τους θέλω. Μπορεί μια μέρα να μη θελήσουν να φάνε στις δύο και να φάνε στις τρεις. Δεν πειράζει. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Να έχουν ευγένεια, να αγαπάει ο ένας τον άλλον και να στηρίζονται μεταξύ τους», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος καθημερινός μου αγώνας. Θα νιώσω πραγματικά γεμάτη και ευτυχισμένη αν μεγαλώσω δύο αγόρια που θα έχουν μια καλή σχέση μεταξύ τους. Θέλω επίσης να καταλάβουν πόσο πολύτιμη είναι η φιλία στη ζωή. Είναι ακόμη μικρά, αλλά από τώρα μπαίνουν οι βάσεις. Προσπαθώ να μαζεύουν τα παιχνίδια τους, να συμμετέχουν στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας.

Κάποιες φορές γκρινιάζουν. Δεν πειράζει. Όλες οι διαθέσεις είναι αποδεκτές. Κανείς μας δεν είναι τέλειος. Και δεν φοβάμαι ποτέ να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου, αν κάνω λάθος. Γιατί, πάνω απ’ όλα, εγώ μαθαίνω από εκείνα και εκείνα μαθαίνουν από εμένα. Τα παιδιά μου μού έχουν μάθει τόσα πολλά. Βλέπω τη ζωή με εντελώς διαφορετική ματιά πλέον».

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