Κάθριν Ο’Χάρα: Μυστήριο με τα αίτια θανάτου της ηθοποιού που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο’ Χάρα, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (30-01-2026) σε ηλικία 71 ετών, μετά από μια καριέρα δεκαετιών με επιτυχίες. Η ηθοποιός είχε υποδυθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τη μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», που άφησε εποχή και έσπασε τα ταμεία. Συγγενείς και συνάδελφοι την αποχαιρετούν με σπαρακτικές αναρτήσεις και περιμένουν να μάθουν την αλήθεια για τα αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βραβευμένη ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Παρασκευής, έπειτα από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης να ειδοποιούνται λίγο πριν από τις 05.00.

Πηγή που επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας και μετέφερε γυναίκα περίπου 70 ετών σε σοβαρή κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για αιφνίδια κατάληξη, λίγες ώρες αργότερα χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τα αίτια.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα ήταν στα βραβεία Emmy τον Σεπτέμβριο, όπου εμφανίστηκε καταβεβλημένη στο κόκκινο χαλί. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έδωσε το «παρών» στις Χρυσές Σφαίρες της 11ης Ιανουαρίου 2026, παρότι ήταν υποψήφια για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε τηλεοπτική σειρά για το The Studio.

Η Catherine O’Hara ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό για την ερμηνεία της ως η μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και για τον ρόλο της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Schitt’s Creek».

Η καριέρα της εκτεινόταν σε πολλές δεκαετίες, με σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες όπως Beetlejuice και πλήθος άλλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, ενώ είχε λάβει βραβεία και διακρίσεις για το έργο της.

«Μαμά, νόμιζα ότι είχαμε ακόμη καιρό», την αποχαιρέτησε στο Instagram ο Μακόλεϊ Κάλκιν, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία. «Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα ακόμη τόσα πολλά να σου πω. Σ’ αγαπώ», πρόσθεσε, κάτω από μια φωτογραφία του με την «μαμά του Κέβιν».