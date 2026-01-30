Πέθανε η ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα: Ήταν η μαμά στο «Μόνος στο Σπίτι»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η Κάθριν Ο’ Χάρα, η δημοφιλής κωμική ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό για τον ρόλο της ως μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Catherine O’Hara ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό για την ερμηνεία της ως η μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και για τον ρόλο της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Schitt’s Creek».

Η καριέρα της εκτεινόταν σε πολλές δεκαετίες, με σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες όπως Beetlejuice και πλήθος άλλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, ενώ είχε λάβει βραβεία και διακρίσεις για το έργο της.

Ήταν παντρεμένη επί 33 χρόνια με τον Μπομπ Γουέλς. Απέκτησαν δύο παιδιά τον 31χρονο Μάθιου και τον 29χρονο Λουκ.