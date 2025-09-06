Κάτια Δανδουλάκη για την απώλεια του Μάριου Πλωρίτη: «Εκεί διαλύθηκα, εκεί έπαθα αυτόματα την κατάθλιψη»

Η Κάτια Δανδουλάκη παραχώρησε συνέντευξη στη Σοφία Τσίπα στο διαδικτυακό podcast της δημοσιογράφου στο TikTok και αναφέρθηκε στην πιο «σκοτεινή» περίοδο της ζωής της. Όταν έχασε τον σύζυγό της και άρχισε να παλεύει με το «τέρας» της κατάθλιψης. Τίποτα δεν ήταν εύκολο και δεδομένο για την ίδια εκείνη την περίοδο. Έδωσε μάχες, τις κέρδισε και επέστρεψε.

Συγκεκριμένα, η Κάτια Δανδουλάκη, σε απόσπασμα που μοιράστηκε στα social meidia, ακούγεται να λέει αναφερόμενη στην περίοδο που πέθανε ο άντρας της: «Εκεί διαλύθηκα πραγματικά, εκεί έπαθα αυτόματα την κατάθλιψη και υπερκόπωση συγχρόνως. Υπερκόπωση γιατί, γιατί έτρεχα σε σε δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην σκέφτομαι, και να μπορώ να αναβάλλω τον πόνο».

«Η υπερκόπωση δεν είναι αστείο πράγμα γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ, να πάω να κάνω δύο βήματα, ήταν αυτό το στάδιο. Μετά ήρθε και η βαριά κατάθλιψη. Όπου πάλι ζήτησα βοήθεια και με αυτογνωσία και με ψυχίατρο και είπα δεν θέλω να είμαι έτσι γιατί είμαι ένας άνθρωπος βαθιά αισιόδοξος και βαθιά χαρούμενος άνθρωπος.

Χωρίς γέλιο δεν περνάω την ημέρα μου, δεν μπορώ. Οπότε βοηθήθηκα άμεσα, μπόρεσα και ξανά στηρίχτηκα στα πόδια μου μετά από τρία με τέσσερα χρόνια που μου πήρε αυτή η διαδικασία, για να μάθω το αλφάβητο της δικής μου ζωής» ανέφερε η ηθοποιός.

Η Κάτια Δσνδουλάκη από το 1996 ήταν παντρεμένη με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος πέθανε το 2006 μετά από μακροχρόνιο αγώνα με σοβαρή ασθένεια. Η ηθοποιός στο παρελθόν είχε μιλήσει για αυτή την απώλεια που της στοίχισε, λέγοντας: «Η μοναδική ανασφάλεια που είχα στη ζωή μου ήταν ψυχική, μην χάσω τους ανθρώπους μου. Τους έχασα. Και όταν έχασα τους ανθρώπους μου, έχασα και την ψυχική μου ισορροπία. Ζήτησα βοήθεια».

Η Κάτια Δανδουλάκη αναφέρθηκε και πάλι σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της. Προσπάθησε και με τη βοήθεια ειδικών κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Πριν από λίγους μήνες, η Κάτια Δανδουλάκη είχε αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από το θέατρο. «Θα ήθελα να τελειώσει η ζωή μου πάνω σε μία σκηνή» είχε πει χαρακτηριστικά.