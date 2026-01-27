Κάτια Δανδουλάκη: «Ο Μάριος Πλωρίτης ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου, μου έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα»

«Όταν είδα το κείμενο του Παρά Πέντε κατάλαβα ότι θα γίνει επιτυχία» είπε μεταξύ άλλων η Κάτια Δανδουλάκη.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία απάντησε για τον Μάριο Πλωρίτη, αλλά και για τη σειρά «Στο Παρά Πέντε» που άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση.

«Ο Μάριος Πλωρίτης ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου και αυτός που μου έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα για να ζω», είπε αρχικά η Κάτια Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη είπε στη συνέχεια: «Όταν είδα το κείμενο του Παρά Πέντε κατάλαβα ότι θα γίνει επιτυχία. Δεν πρόλαβα να δω το reunion».

Η Κάτια Δανδουλάκη, μάλιστα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τις επόμενες κινήσεις που φημολογείται ότι ετοιμάζει ο ηθοποιός.