Κέιτ Μίντλετον: Ο αδελφός της πριγκίπισσας εξομολογήθηκε πως είχε κατάθλιψη αλλά σώθηκε χάρη στον σκύλο του Ella

Σοβαρά προβλήματα υγείας έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον, Τζέις, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη σωτηρία του ο σκύλος του, η Ella.

Σε ένα από τα αποσπάσματα του νέου του βιβλίου με τίτλο «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life», ο αδελφός της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον γράφει για την περίοδο που είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη μέχρι που ξεκίνησε να σκέφτεται την αυτοκτονία.

Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές του, λέει ότι η Ella ήταν εκεί και τελικά ήταν ο λόγος που αποφάσισε να κρατηθεί και να συνεχίσει να ζει.

«Κοιτάζω και πάλι τη σκάλα. Η Ella δεν έχει κουνηθεί. Τα καφέ μάτια της εξακολουθούν να με κοιτάζουν επίμονα, καλόψυχα και ικετευτικά, και καθώς το βλέμμα μου λοκάρει ξανά στο δικό της, το μυαλό μου ηρεμεί. Εκείνη τη στιγμή, ξέρω ότι δεν θα πηδήξω», γράφει ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον.

«Τι θα συνέβαινε στην Ella αν πέθαινα; Πόσο καιρό θα περίμενε μόνη της στο διαμέρισμα να τη βρει κάποιος;», αναρωτιέται.

«Την αγαπώ με όλη μου την ψυχή από τότε που ήταν ένα μικροσκοπικό, τυφλό νεογέννητο κουτάβι. Ήταν η συντροφιά μου, η ελπίδα μου, η στήριξή μου στις πιο σκοτεινές μου μέρες. Με αγάπησε άνευ όρων, πιστά», συνεχίζει στο βιβλίο.

«Τη νύχτα, όταν δεν με πιάνει ύπνος, είναι εκεί στο κρεβάτι δίπλα μου, θέλοντας να με βοηθήσει να περάσω τις ζοφερές πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμα και όταν δεν αισθάνομαι ότι η ζωή αξίζει τον κόπο, την πηγαίνω βόλτες και την ταΐζω.

Μου δίνει σκοπό, λόγο ύπαρξης. Πώς μπορώ τώρα να σκέφτομαι να την αφήσω; Τι θα έκανε χωρίς εμένα;», αναρωτήθηκε.

Ο Μίντλετον συνεχίζει λέγοντας ότι εκείνη τη στιγμή, χάρη στην απέραντη αφοσίωση του σκύλου του, «εισέβαλε η πραγματικότητα» και αποφάσισε να μην βάλει τέλος στη ζωή του.

«Σηκώνομαι από το χείλος του γκρεμού, κατεβαίνω αργά τη σκάλα και χαϊδεύω το μεταξένιο κεφάλι της Ella», συνεχίζει στο απόσπασμα.

«Αυτή είναι ο λόγος που δεν κάνω αυτό το μοιραίο άλμα. Είναι η Ella, ο σκύλος που μου έσωσε τη ζωή», έγραψε ευχαριστώντας την τετράποδη φίλη του.