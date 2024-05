Κέιτ Μπλάνσετ: «Ανήκω στη μεσαία τάξη» είπε και κούφανε τους fans – «Με 95 εκατ. δολάρια;», της γράφουν

Η Κέιτ Μπλάνσετ άφησε τους θαυμαστές της άναυδους όταν τοποθέτησε τον εαυτό της στη μεσαία τάξη, από τη στιγμή που ο τραπεζικός της λογαριασμός ξεπερνά τα 95 εκατομμύρια δολάρια.

Η 55χρονη Αυστραλέζα Cate Blanchett, προχώρησε στις εν λόγω δηλώσεις κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου συζήτησε τη σημασία του να δίνεται χώρος στους πρόσφυγες σκηνοθέτες.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Cate αναγνώρισε την προνομιούχα θέση της, αλλά άφησε άναυδους τους θαυμαστές της καθώς συνέχισε να περιγράφει τον εαυτό της ως «μεσαία τάξη».

«Είμαι λευκή, είμαι προνομιούχα, είμαι μεσαία τάξη αι νομίζω ότι κάποιος μπορεί να με κατηγορήσει ότι έχω λίγο το σύμπλεγμα του λευκού σωτήρα», είπε.

Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που έμειναν έκπληκτοι που κάποιος με περιουσία 95 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα πολυεθνικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων θα θεωρούσε τον εαυτό του «μεσαία τάξη».

Φυσικά πολλοί ήταν οι χρήστες που «γλέντησαν» με την ατάκα της: «Η Κέιτ Μπλάνσετ που θεωρεί τον εαυτό της μεσαία τάξη, με κάνει να θέλω να βάλω τα κλάματα από τα γέλια», έγραψε ένας.

«Μεσαία τάξη. Ναι. Εντάξει», πρόσθεσε ένας άλλο ενώ ένας ακόμη έγραψε: «Τόσο εκτός πραγματικότητας αν θεωρεί τον εαυτό της μεσαία τάξη…».

Why did people get so upset when Cate Blanchett said she’s ‘middle class’? She might have a high net worth, but she was clearly talking about her social status as someone who isn’t royalty and her upbringing.