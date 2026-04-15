Κέιτι Πέρι: Έρευνα της αστυνομίας μετά την καταγγελία της Ρούμπι Ρόουζ για σεξουαλική επίθεση

Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, μετά την καταγγελία της ηθοποιού Ρούμπι Ρόουζ για σεξουαλική επίθεση, που φέρεται να συνέβη το 2010.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Ρούμπι Ρόουζ, η σεξουαλική επίθεση από την Κέιτι Πέρι έγινε πριν 20 χρόνια στην Μελβούρνη. Ενώ οι δύο γυναίκες διασκέδαζαν σε κλαμπ, η Κέιτι Πέρι φέρεται πως την προσέγγισε «απειλητικά» τρίβοντας τα γεννητικά της όργανα πάνω στο πρόσωπο της ηθοποιού. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Αρχών, η υπόθεση εξετάζεται από ειδική ομάδα για σεξουαλικά αδικήματα, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι καταγγελίες της ηθοποιού γνωστή από τις σειρές «Batgirl» και «Orange Is the New Black», ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω αναρτήσεών της στα social media, όπου υποστήριξε ότι το περιστατικό συνέβη, όταν ήταν περίπου 20 ετών. Η ίδια ανέφερε πως υπέβαλε επίσημη αναφορά στις Αρχές, γεγονός που όπως σημειώνει, οδήγησε στην έναρξη της έρευνας, ενώ υποστήριξε επίσης ότι της ζητήθηκε να μην προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις όσο εξελίσσεται η διαδικασία.

Η απάντηση της Κέιτι Πέρι

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Κέιτι Πέρι έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και ψευδή ψέματα», τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι.

Η ηθοποιός προχώρησε στην καταγγελία απαντώντας σε ανάρτηση του Complex σχετικά με την αντίδραση της Πέρι στην εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella. Συγκεκριμένα έγραψε: «Η Κέιτι Πέρι μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κλαμπ Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται τι πιστεύει».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες, περιέγραψε το περιστατικό, σημειώνοντας: «Δεν με φίλησε. Με είδε να “ξεκουράζομαι” στην αγκαλιά της καλύτερής μου φίλης για να την αποφύγω και έσκυψε, τράβηξε το εσώρουχό της στο πλάι και ακούμπησε τα γεννητικά της όργανα στο πρόσωπό μου μέχρι που άνοιξα τα μάτια μου και έκανα εμετό πάνω της».

Σε άλλη ανάρτησή της, η Ρόουζ έγραψε: «Μετά έκανα εμετό πάνω της, είχα πει την ιστορία δημόσια, αλλά την είχα παρουσιάσει ως μια “αστεία ιστορία πάνω σε μέθη”, γιατί δεν ήξερα πώς αλλιώς να το διαχειριστώ. Αργότερα συμφώνησε να με βοηθήσει να αποκτήσω βίζα για τις ΗΠΑ. Έτσι το κράτησα μυστικό. Αλλά σας είχα πει ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος».

Παράλληλα, εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει μετά από τόσα χρόνια, τονίζοντας: «Ήμουν μόλις λίγο πάνω από τα 20. Τώρα είμαι 40. Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες να το πω δημόσια. Αν και είμαι ευγνώμων που κατάφερα να βρω τη δύναμη να το πω, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει το τραύμα και η σεξουαλική επίθεση».