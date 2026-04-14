Η Ρούμπι Ρόουζ κατήγγειλε την Κέιτι Πέρι για σεξουαλική επίθεση – «Τρίφτηκε στο πρόσωπό μου μέσα σε κλαμπ»

Σοκαριστική καταγγελία κατά της Κέιτι Πέρι από την Ρούμπι Ρόουζ. Η γνωστή ηθοποιός κατηγόρησε την τραγουδίστρια για σεξουαλική επίθεση, πριν από αρκετά χρόνια, περιγράφοντας πως το περιστατικό έγινε την ώρα που διασκέδαζαν σε κλαμπ.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Ρούμπι Ρόουζ, η σεξουαλική επίθεση έγινε πριν 20 χρόνια στην Μελβούρνη. Ενώ οι δύο γυναίκες διασκέδαζαν σε κλαμπ, η Κέιτι Πέρι φέρεται πως την προσέγγισε «απειλητικά» τρίβοντας τα γεννητικά της όργανα πάνω στο πρόσωπο της ηθοποιού.

«Δεν με φίλησε. Με είδε να “ξεκουράζομαι” στην αγκαλιά της καλύτερής μου φίλης για να την αποφύγω και έσκυψε, τράβηξε το εσώρουχό της στο πλάι και ακούμπησε τα γεννητικά της όργανα στο πρόσωπό μου μέχρι που άνοιξα τα μάτια μου και έκανα εμετό πάνω της», είπε προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Η ηθοποιός του «Orange is the new black» περιέγραψε πως είχε πει ξανά δημόσια το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά το περιέγραψε ως μία αστεία ιστορία πάνω σε μέθη γιατί δεν ήξερε πως να το διαχειριστεί.

Ανέφερε μάλιστα πως της πήρε 20 χρόνια να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό. Σχολίασε πως η Κέιτι Πέρι δεν ήταν καλός άνθρωπος αλλά εν τέλει την βοήθησε να πάρει την βίζα της.

«Ψευδείς και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί»

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας κατήγγειλε στο ΤΜΖ πως οι ισχυρισμοί κατά της Κέιτι Πέρι είναι ψευδείς, επικίνδυνοι και βασίζοντας σε ανακρίβειες.

Για την Ρούμπι Ρόουζ ανέφερε πως συνηθίζει να κατηγορεί δημόσια και άδικα ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο με τις καταγγελίες της να διαψεύδονται σε όλα τα περιστατικά.

«Οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στα social media από την Ρούμπι Ρόουζ για την Κέιτι Πέρι δεν είναι μόνο κατηγορηματικά ψευδείς, αλλά και επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψέματα. Η κα Ρόουζ έχει ένα καλά τεκμηριωμένο ιστορικό σοβαρών δημόσιων ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον διαφόρων ατόμων, ισχυρισμοί που έχουν επανειλημμένα διαψευσθεί από όσους κατονομάζονται».

Τα σχόλια της Ρόουζ ξεκίνησαν με μια δήλωση σχετικά με την Κέιτ Πέρι που παρακολούθησε το Coachella το Σαββατοκύριακο μαζί με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό.

Πληροφορίες από hollywoodreporter.com