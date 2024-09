Κέλι Μπρουκ και Τζέρεμι Παρίσι απαντούν για το αν σκοπεύουν να κάνουν σύντομα παιδιά

Η Κέλι Μπρουκ και ο σύζυγός της, Τζέρεμι Παρίσι είναι παντρεμένοι εδώ και δύο χρόνια. Το τελευταίο διάστημα δέχονται ερωτήσεις για το αν σκοπεύουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Η Κέλι Μπρουκ και ο σύζυγός της, Τζέρεμι Παρίσι μίλησαν για τη 10ετή τους σχέση, αλλά και την αβεβαιότητά τους σχετικά με τα οικογενειακά τους σχέδια. Μιλώντας στους The Sunday Times, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι η δημιουργία οικογένειας μπορεί να μην είναι στα πλάνα τους.

Η Κέλι Μπρουκ ανέφερε: «Το να κάνουμε παιδιά δεν είναι μέρος του σχεδίου αυτή τη στιγμή. Στηριζόμαστε απόλυτα ο ένας στον άλλο. Ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια σχέση».

Με τη σειρά του, ο σύζυγός της είπε: «Προέρχομαι από μια μεγάλη ιταλική οικογένεια, οπότε θα πρέπει να δούμε το θέμα των παιδιών κάποια στιγμή.

Το μέλλον θα αποφασίσει για εμάς και ίσως περάσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στην Ιταλία. Αν και μετά από τόσο καιρό στο Λονδίνο που έμαθα τη γλώσσα και έμαθα τους κανονισμούς, δεν βιάζομαι να φύγω».

