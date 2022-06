Ο Κέβιν Σπέισι “κατηγορηματικά” αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό δήλωσε σήμερα ο συνήγορός του για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, ο οποίος εμφανίστηκε σε βρετανικό δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων αφορούν γεγονότα προ 20ετίας.

Ο Σπέισι, τελικά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα ο 62χρονος Σπέισι κατηγορείται για πέντε αδικήματα που φέρεται να έκανε στη Βρετανία εις βάρος 3 ανδρών –τέσσερα αφορούν σεξουαλική επίθεση με θωπείες και ένα σοβαρότερο που αφορά τον εξαναγκασμό ενός προσώπου σε σεξουαλική πράξη που περιλαμβάνει διείσδυση χωρίς τη συγκατάθεσή του, η οποία διαφοροποιείται από τον βιασμό, που στο αγγλικό δίκαιο προϋποθέτει διείσδυση με πέος.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Σπέισι υποχρέωσε επίσης έναν άνδρα σε στοματικό σεξ.

Φορώντας γυαλιά οράσεως και ένα γαλάζιο κοστούμι ο Σπέισι πήγε το πρωί σε δικαστήριο του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, όπου τον περίμενε πλήθος δημοσιογράφων, με τους σωματοφύλακές του να προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο παραμερίζοντας τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφους.

Στο δικαστήριο μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει ότι ονομάζεται Κέβιν Σπέισι Φάουλερ και την διεύθυνσή του στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο ηθοποιός παρέμεινε ανέκφραστος.

“Ο κ. Σπέισι αρνείται κατηγορηματικά την ενοχή του στην υπόθεση”, είπε στο δικαστήριο ο συνήγορος υπεράσπισής του Πάτρικ Γκιμπς.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ηθοποιός έχει απαντήσει σε όλες τις κατηγορίες κατά την ανάκρισή του πριν από τρία χρόνια στις ΗΠΑ και έχει συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές.

Αν κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση ο Σπέισι κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών ή απεριόριστου ύψους πρόστιμο, ενώ το βαρύτερο αδίκημα για το οποίο κατηγορείται προβλέπει ανώτατη ποινή κάθειρξης τα ισόβια.

Ο Σπέισι, τον οποίον ο εισαγγελέας και ο δικαστής αρχικά αποκαλούσαν “κ. Φάουλερ”, θα εμφανιστεί εκ νέου σε δικαστήριο του Λονδίνου στις 14 Ιουλίου.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το 2005 ως το 2013 –τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στο Γκλόστερσιρ στη δυτική Αγγλία.

Τα φερόμενα ως θύματα είναι ένας άνδρας που σήμερα είναι σαραντάρης και δύο που σήμερα είναι τριαντάρηδες.

Ο συνήγορος του ηθοποιού δήλωσε ότι ο πελάτης του πρέπει να μπορεί να φύγει από την Βρετανία για λόγους εργασίας και επειδή η οικογένειά του βρίσκεται στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένου του 9χρονου σκύλου του.

Ο Σπέισι, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την δημοσιότητα από τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλικά αδικήματα πριν από πέντε χρόνια.

Από τότε που έγιναν γνωστές οι κατηγορίες εις βάρος του, ο βραβευμένος με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία “American Beauty” και Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία “Συνήθεις Ύποπτοι”, απομακρύνθηκε από την τηλεοπτική σειρά “House of Cards” και από την ταινία “All the Money in the World”.