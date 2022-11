Ο Κέβιν Σπέισι ετοιμάζεται να λάβει το πρώτο του βραβείο μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση το 2017, οι οποίες έπληξαν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «House of Cards» και την καριέρα του γενικότερα.

Τώρα, ο Κέβιν Σπέισι θα τιμηθεί με βραβείο από το Ιταλικό Μουσείο Κινηματογράφου στο Τορίνο και πρόκειται να κάνει την πρώτη του δημόσια ομιλία μετά από πολλά χρόνια, καθώς ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

Άλλωστε, όπως αναφέρει και το Variety, παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε στην τελευταία δίκη για τις κατηγορίες της σεξουαλικής παρενόχλησης πριν από 36 χρόνια κατά του συναδέλφου του, Άντονι Ραπ, ο Κέβιν Σπέισι διατηρεί low profile.

Η βράβευσή του θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφου, αφού έχει βραβευτεί και δύο φορές με βραβείο Όσκαρ, για τις ταινίες “American Beauty” και “The Usual Suspects”.

Kevin Spacey to Make First Speaking Appearance in Five Years: Actor Will Give Masterclass And Receive Prize at Italy’s National Museum of Cinema https://t.co/2etZNVnt6w