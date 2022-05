Η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε να μονοπωλήσει για ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, καθώς όλοι μιλούν για την μεγάλη βραδιά του Met Gala και την εμφάνιση της με την εμβληματική τουαλέτα που είχε φορέσει η Μέριλιν Μονρόε πριν από έξι δεκαετίες όταν είχε τραγουδήσει «Happy Birthday Mr. President» στον JFK.

Τα τελευταία 24ωρα μάλιστα η Κιμ Καρντάσιαν δέχεται έντονη κριτική στα social media τόσο για την επιλογή του φορέματος της Μέριλιν Μονρόε, όσο και για «κακά πρότυπα» που προωθεί για τις γυναίκες. Πολλοί μάλιστα την κατηγορούν ότι με τις δηλώσεις της για τα κιλά που έχασε, προτρέπει τις γυναίκες να αδυνατίσουν, ακολουθώντας τον λάθος τρόπο και προκαλούν έτσι, προβλήματα στην υγεία τους.

Η εξασφάλιση πάντως του φορέματος, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για την Κιμ Καρντάσιαν. Η εμβληματική τουαλέτα της Μέριλιν Μονρόε – όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ – βρίσκεται υπό την διαχείριση της εταιρείας Ripley’s Believe It or Not! και στην αρχή αρνήθηκαν την πρόσβαση στην διάσημη τηλεπερσόνα. Τον Μάρτιο ωστόσο της επιτράπηκε μια δοκιμή. Και οι δύο πλευρές – τόσο η εταιρεία, όσο και η Κιμ Καρντάσιαν – δεν έμειναν όμως ευχαριστημένοι από το πώς φαινόταν πάνω της…

Όταν μάλιστα είδαν πώς της «καθόταν» η εμβληματική τουαλέτα, η Κιμ Καρντάσιαν… έβαλε τα κλάματα! Και οι υπεύθυνοι της Ripley’s Believe It or Not! αποφάσισαν να της επιτρέψουν να τη φορέσει μόνο αν κατάφερνε να της ταιριάζει όπως πρέπει.

Και όπως αποκάλυψε και η ίδια, ακολούθησαν τρεις πολύ δύσκολες εβδομάδες για να χάσει 7 κιλά και να μπορεί να βάλει το φόρεμα. Χρειάστηκε να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα διατροφής, τρώγοντας πολλές… ντομάτες, φορώντας στολή σάουνας για τοπική απώλεια πόντων, αλλά και ένα σκληρό πρόγραμμα γυμναστικής.

Ο γυμναστής της Κιμ Καρντάσιαν πάντως δηλώνει ότι κατάφερε όντως να χάσει 7 κιλά μέσα σε 3 μόλις εβδομάδες, αλλά το έκανε με «απόλυτα υγιεινό τρόπο». «Έκανε μια ισορροπημένη διατροφή. Καμια φορά, δεν έτρωγε τόσο πολύ, όμως δεν έμενε νηστική. Απλά το δεύτερο πράγμα που έκανε μετά από οτιδήποτε, ήταν να επισκέπτεται το γυμναστήριο», δήλωσε. «Είναι παρερμηνεία το ότι έκανε δίαιτες και προσπαθούσε σκληρά να χάσει κιλά. Ήμουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Δεν ταλαιπώρησε τον εαυτό της για να αδυνατίσει, όπως λένε όλοι», συμπλήρωσε.

